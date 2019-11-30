фото: 4tololo.ru

30 ноября во всем мире отмечается День домашних животных. Идея об учреждении этого праздника была озвучена в 1930 году в Италии на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы.

В России, кстати, он отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных, хотя и не утвержден официально.

Праздник посвящен всем одомашненным животным, чтобы еще раз напомнить человечеству об ответственности за "братьев наших меньших".

Специально к этому дню amic.ru сделал фотоподборку животных, натворивших бед, но не переставших от этого быть милыми и смешными.