источник: tatler.ru

1 декабря 1953 года свет увидел первый выпуск знаменитого журнала Playboy. Тираж составил всего 70 тысяч экземпляров.

Основатель журнала Хью Хефнер даже сомневался в выпуске второго номера, однако две трети первого тиража разошлись за неделю. К концу первого десятилетия журнал реализовывался тиражом более миллиона экземпляров.

На сегодняшний день Playboy – самый продаваемый в мире журнал для мужчин.

Предлагаем вам ознакомиться со знаменитыми обложками этого издания.