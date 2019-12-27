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Что-то пошло не так: когда Дед Мороз – это страшно

, ИА "Амител"
До Нового года осталось две недели. Всем, кто собирается стать зимним волшебником, надо хорошо подумать над образом

Фото из открытых источников

Новый год не за горами – до праздника осталось ровно две недели, а значит, скоро стоит ждать появления Дедов Морозов и Санта-Клаусов. Впрочем, как оказывается, зимние волшебники – это не всегда только веселье.

Вот несколько зарисовок на эту тему. Смотрим и делаем выводы, чтобы не повторить чужих ошибок. Ну и тщательно думаем над образом. 

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Комментарии

1.12.2017 09:08
- гость -

Только американские и европейские дети истерят от своего Санты. Наши не боятся ничего. Молодцы.

1.12.2017 12:09
Правдофил

Цвет одежды – красный цвет:
Вряд ли это русский Дед!
Как увидишь ты колпак –
Будь уверен: это – враг!
Если на Деде увидел штаны –
Знай: этот Дед не из нашей страны!
Коль на Деде сапоги –
Знай, что ходят в них враги!
Коль одел перчатки дед
Принесет он только вред!
Борода редка завита -
Для вражины дверь закрыта.
Если Дед и тощ и мелок –
Прочь гони такого смело!
Если дед с кривой клюкой –
Прочь гони под зад ногой!
На оленях едет дед -
Принесет он много бед!
Если у деда очки на носу,
Зрение портил, служа, он, врагу!
Если дед пришел с девицей,
Пусти скорее их в светлицу!

1.12.2017 13:32
- гость -

Дед он и есть... Почему обязательно красавчег?

1.12.2017 14:02
- гость -

на некоторых фотках выглядят как маньяки!

17.12.2018 07:54
Зануда

чой-то страшно стало )) уж больно страааааашшшшшные

17.12.2018 14:59
Ломомбитый

пост аццтой

27.12.2019 07:19
- гость -

Странно, а у нас новый год через тнесколько дней, а не через 2 недели.

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