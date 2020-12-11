Самый простой способ быстро и хорошо украсить дом к Новому году – сделать снежинки. В умелых руках обычная бумага или фольга превращаются в удивительное чудо. Хотите почувствовать себя волшебником? Смотрите нашу инфографику, повторяйте и импровизируйте.

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Amic.ru предлагает несколько схем, c помощью которых вы легко сумеете вырезать очень красивую новогоднюю снежинку. Распечатайте трафарет на листе бумаги формата A4, вырежьте орнамент. Затем наложите рисунок на сложенный до 1/8 части круга лист, обведите и вырежьте. Кстати, снежинка не обязательно должна быть белой. Раскрасьте ее красками, пусть в доме будет ярко. Очень красиво смотрятся снежинки, украшенные бусинами и бисером.