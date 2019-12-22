Новый год – веселый праздник. Кроме того, это повод проявить свой креатив и фантазию. Зачастую своеобразным полигоном для воплощения идей являются дети. Утренник с такими костюмами останется незабываемым.
Смотрим и умиляемся.
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Новый год – веселый праздник. Кроме того, это повод проявить свой креатив и фантазию. Зачастую своеобразным полигоном для воплощения идей являются дети. Утренник с такими костюмами останется незабываемым.
Смотрим и умиляемся.
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Комментарии
Нарядить свою маленькую дочку в унитаз нужно быть о--очень креативным
Помню в школе, в классе 2-3 у моей одноклассницы был костюм елки, с реальными веточками елки на платье-каркасе. Она заняла первое место и весь праздник простояла около настоящей елки, т.к. она не могла танцевать, бегать. Или ветки ей сильно руки кололи, или о них кололись другие дети
Поп и унитаз.
Кентавр прикольный)))
Над кентавром ржунемогу !!!
Это ж как надо не любить своих детей, что бы выставить их на показ в нелепых, унизительных костюмах
девочка-унитаз наверное из удочеренных американцами. слава богу у нас до такого не додумались
8.12.2017 13:52
- гость -
девочка-унитаз наверное из удочеренных американцами. слава богу у нас до такого не додумались
Нет дружище, все фото из скрепоносной России
Наказали детей что ли? или сами поржать хотели.
Нет, девочка-унитаз и розовый Дарт Вейдер - иностранцы. На заднем фоне видны надписи: у Вейдера в короне бейдж, а у второй - дорожный указатель.
По сабжу - некоторые космы явно по заказу детей делались, а вот мини-старушка и две упомянутые девочки однозначно плод больной родительской фантазии.
ну, к слову, Шрек с Фионой и Стас Михайлов - очень даже хороши!