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Президенту России Владимиру Путину 7 октября 2019 года исполняется 67 лет. За свою политическую карьеру он неоднократно бывал с официальными визитами на Алтае. Можно предполагать, что во время нынешнего президентского срока Путин еще посетит наш регион.
В день рождения главы государства amic.ru вспоминает его официальные визиты на Алтай.
2003 год. Наукоград и газификация
Путин посещал регион в 2003 году. Он встречался с губернатором, которым на тот момент был Александр Суриков, побывал в предгорных районах края. При этом визит Владимира Владимировича длился несколько дней.
На повестке дня тогда стоял вопрос развития дороги Бийск – Белокуриха, газификация региона и присвоение Бийску статуса наукограда.
2005 год. Прощание с Евдокимовым
Затем президент прибыл в Алтайский край в августе 2005 года. Повод посетить наш регион тогда был трагический. Путин приехал на Алтай на церемонию прощания с погибшим в дорожной аварии Михаилом Евдокимовым.
Владимир Путин возложил цветы к гробу губернатора и выразил свои соболезнования родным и близким Михаила Евдокимова.
Президент также посетил в барнаульской городской клинической больнице вдову губернатора Галину Евдокимову, беседовал с ее лечащими врачами и общался с родственниками погибшего.
2009 год. Медицинский кластер
Летом 2009 года в качестве премьер-министра Владимир Путин встретился с губернатором Александром Карлиным и провел заседание правительственной комиссии по вопросам регионального развития.
Тогда же Путин посетил краевую клиническую больницу и осмотрел строительную площадку Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.
Кроме того, вместе с ветеранами Великой Отечественной войны он возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле и пообщался с жителями краевой столицы.
2012 год. Реформа МВД
Затем Путин был на Алтае в 2012 году, опять же в статусе главы правительства. Тогда он посетил Барнаульский юридический институт и пообщался с силовиками.
В БЮИ он провел совещание по вопросам реформы МВД. Также глава государства встретился с бизнес-сообществом Алтайского края. В мероприятии приняли участие руководители ведущих предприятий региона.
2014 год. Паводок
После этого в сентябре 2014 года с официальным визитом президент был в Горном Алтае и провел совещание, посвященное проблеме ликвидации последствий разрушительных паводков в Сибири и на Дальнем Востоке.
Также в режиме видеоконференции он принял участие в открытии Кош-Агачской солнечной электростанции.
2016 год. Курортный сбор
А последняя на данный момент официальная поездка Путина на Алтай состоялась 26 августа 2016 года, когда глава государства провел в Белокурихе заседание президиума Госсовета по развитию санаторно-курортного комплекса.
Это мероприятие стало важной вехой в развитии данной отрасли экономики. В частности, именно здесь детально обсуждался вопрос о введении курортного сбора в регионах страны, который в итоге и был узаконен в нескольких субъектах Федерации.
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