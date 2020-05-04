Фото: из Сети интернет
Порой мы даже не представляем, насколько похожи на своих родителей или бабушек с дедушками.
В нашей подборке – люди, увидевшие снимки своих родственников и решившие во что бы то ни стало их повторить.
Что из этого вышло, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
здорово. тоже хочу попробовать. говорят, я очень на маму похожа
замечательный позитивчик
А тут и вовсе не в схожести фишка, а в позах, прическах и месте (местами).
Старинные девки поинтересней...
19.12.2017 10:56
Кот.Без сапог.
коровы тоже были круче ))
Взгляды были у людей мягче , что-ли , в душе больше умиротворения .Короче - древние симпатичней .
Ну некоторые прямо клонированные!