Фото: из Сети интернет

Порой мы даже не представляем, насколько похожи на своих родителей или бабушек с дедушками.

В нашей подборке – люди, увидевшие снимки своих родственников и решившие во что бы то ни стало их повторить.

Что из этого вышло, смотрите в нашей фотоленте.