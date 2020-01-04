Новогодние каникулы подошли к середине, и праздник чревоугодия заметно отразился на вашей талии? На Кухне.Amic.ru мы подготовили для вас подборку жиросжигающих коктейлей, которые помогут быстро вернуть форму.
Морковно-томатный коктейль с перчинкой
Что потребуется?
- морковь – 200-300 г
- томатный сок – 1 ст.
- черный молотый перец – по вкусу
Как готовить?
Измельчить морковь в блендере, смешать со свежевыжатым томатным соком. Поперчить и пить по одному полному стакану два-три раза в день.
Коктейль с сельдереем и яблоком
Что потребуется?
- корень сельдерея
- яблочная мякоть
Как готовить?
Цитрусовый коктейль с медом
Что потребуется?
- Лимон — 2 шт.
- Грейпфрут — 2 шт.
- Мед — 2 ст.л.
Как готовить?
Необходимо смешать свежевыжатый сок из мякоти двух средних лимонов с соком из двух грейпфрутов и двумя ложками жидкого мёда. Пить в холодном виде три-пять раз в день за час до приема пищи.
Коктейль с корицей и медом
Что потребуется?
- вода – 1 ст.
- корица – 1/2 ч.л.
- мед (жидкий) – 1 ч.л.
Комментарии
Пургеновая диета на пару дней и всё телемаркет))))