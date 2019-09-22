Фото: pikabu

Карл Стёрмер – 19-летний студент из Норвегии – делал интересные снимки в 1890 году. Особенность их в том, что получены они на скрытую камеру, которую юноша спрятал у себя под одеждой. Фотографии поражают своей непринужденностью и естественностью, не характерными для снимков девятнадцатого века.