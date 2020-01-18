В праздник Крещения Господня, который отмечают 19 января, многие люди решают окунуться в прорубь. Большинство из них верят, что этот ритуал поможет очистить душу от грехов, а тело от болезней. Однако у врачей другое мнение. Медики утверждают, что для некоторых граждан купание в ледяной воде опасно. Если есть тяжелые хронические болезни, то лучше отказаться от окунания в прорубь. Да и здоровым людям надо осторожно подходить к этой процедуре. Как правильно погружаться в прорубь, смотрите в нашей инфографике.

Для увеличения картинки нажмите на нее.