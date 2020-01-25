Владимир Семенович Высоцкий, символ эпохи 1970-х годов в СССР, родился 82 год назад — 25 января 1938-го. Наверное, излишне рассказывать, что это за человек и какой след он оставил в отечественной культуре. Чтобы не перегружать читателя подробностями биографии всенародного любимца, мы приведем только самые малоизвестные факты из его жизни.

1. Владимир Высоцкий в театре и кино исполнил более 30 ролей, однако самой главной в его карьере считается роль Гамлета. По словам режиссера Юрия Любимова, никто, кроме него, не верил, что Высоцкий сможет играть Гамлета, более того, режиссеру даже запрещали отдавать эту роль ему. Поначалу эта роль давалась артисту очень тяжело, приходилось много репетировать. Но в итоге Высоцкий все же добился успеха и настолько вжился в роль, что ее исполнение стали называть гениальным.

2. Интересный случай произошел с Владимиром Высоцким в Сочи. В его отсутствие номер в гостинице обокрали: унесли одежду, деньги и ключи от квартиры. Высоцкий, обнаружив пропажу, обратился в милицию, однако когда он вернулся в номер, то нашел там почти все свои вещи и записку со словами: "Прости, Владимир Семенович, мы не знали, чьи это вещи. Джинсы, к сожалению, мы уже продали, но куртку и документы возвращаем в целости и сохранности".

3. Высоцкий был неравнодушен к дорогим автомобилям и любил быстро ездить. Он мог ехать по городу со скоростью под 200 км/час. Известно, что актер часто попадал в аварии.

4. Владимир Высоцкий несколько раз ездил на гастроли в США. В 1977 году Высоцкий посетил Голливуд, где познакомился с американскими актерами и режиссерами. Один из них — Милош Форман – вспоминал, что как-то раз Высоцкий взял гитару и стал что-то тихо напевать, окружающим это так понравилось, что они попросили его продолжать и петь погромче, хотя никто не понимал слов.

5. Наркотическая зависимость у Высоцкого началась после того, как он стал принимать морфий. Этот наркотик ему выписывали врачи от болей в сердце и почках. За год до смерти у Владимира Высоцкого произошла клиническая смерть — на несколько минут его сердце перестало работать.

6. Именем Владимира Высоцкого названы не только улицы, переулки, аллеи, бульвары, скверы российских и некоторых зарубежных городов, но и театры, кафе, корабли, а также самолет и небоскреб. Есть даже сорт гладиолусов, названный в честь музыканта. Кроме того, имя Владимира Высоцкого носят горные пики, перевалы, речные пороги, каньоны и ледники. Есть даже астероид, названный в честь Владимира Высоцкого.

Ну и, конечно, мы предлагаем еще раз вспомнить песни этого талантливого человека. Он написал и исполнил более 700 композиций, которые были очень популярны — ради них многие специально покупали магнитофоны. Его концерты собирали толпы людей. Его невероятная энергетика, искренность, разнообразие не оставляли равнодушным никого. Высоцкого считали своим представители самых разных кругов, герои которых были представлены в песнях. Многие его песни нарушали цензурные запреты, существовавшие в СССР.

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"Здесь лапы у елей дрожат на весу"

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"Москва-Одесса"

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Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 25 января 2018 года