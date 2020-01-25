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Человек-эпоха: лучшие песни из репертуара Владимира Высоцкого

, ИА "Амител"
81 год назад родился Владимир Семенович Высоцкий. Он прожил короткую, но очень яркую жизнь
Фото: shoyher.narod.ru

Фото: shoyher.narod.ru

Владимир Семенович Высоцкий, символ эпохи 1970-х годов в СССР, родился 82 год назад — 25 января 1938-го. Наверное, излишне рассказывать, что это за человек и какой след он оставил в отечественной культуре. Чтобы не перегружать читателя подробностями биографии всенародного любимца, мы приведем только самые малоизвестные факты из его жизни.

1. Владимир Высоцкий в театре и кино исполнил более 30 ролей, однако самой главной в его карьере считается роль Гамлета. По словам режиссера Юрия Любимова, никто, кроме него, не верил, что Высоцкий сможет играть Гамлета, более того, режиссеру даже запрещали отдавать эту роль ему. Поначалу эта роль давалась артисту очень тяжело, приходилось много репетировать. Но в итоге Высоцкий все же добился успеха и настолько вжился в роль, что ее исполнение стали называть гениальным.

2. Интересный случай произошел с Владимиром Высоцким в Сочи. В его отсутствие номер в гостинице обокрали: унесли одежду, деньги и ключи от квартиры. Высоцкий, обнаружив пропажу, обратился в милицию, однако когда он вернулся в номер, то нашел там почти все свои вещи и записку со словами: "Прости, Владимир Семенович, мы не знали, чьи это вещи. Джинсы, к сожалению, мы уже продали, но куртку и документы возвращаем в целости и сохранности".

3. Высоцкий был неравнодушен к дорогим автомобилям и любил быстро ездить. Он мог ехать по городу со скоростью под 200 км/час. Известно, что актер часто попадал в аварии.

4. Владимир Высоцкий несколько раз ездил на гастроли в США. В 1977 году Высоцкий посетил Голливуд, где познакомился с американскими актерами и режиссерами. Один из них — Милош Форман  вспоминал, что как-то раз Высоцкий взял гитару и стал что-то тихо напевать, окружающим это так понравилось, что они попросили его продолжать и петь погромче, хотя никто не понимал слов.

5. Наркотическая зависимость у Высоцкого началась после того, как он стал принимать морфий. Этот наркотик ему выписывали врачи от болей в сердце и почках. За год до смерти у Владимира Высоцкого произошла клиническая смерть — на несколько минут его сердце перестало работать.

6. Именем Владимира Высоцкого названы не только улицы, переулки, аллеи, бульвары, скверы российских и некоторых зарубежных городов, но и театры, кафе, корабли, а также самолет и небоскреб. Есть даже сорт гладиолусов, названный в честь музыканта. Кроме того, имя Владимира Высоцкого носят горные пики, перевалы, речные пороги, каньоны и ледники. Есть даже астероид, названный в честь Владимира Высоцкого.

Ну и, конечно, мы предлагаем еще раз вспомнить песни этого талантливого человека. Он написал и исполнил более 700 композиций, которые были очень популярны — ради них многие специально покупали магнитофоны. Его концерты собирали толпы людей. Его невероятная энергетика, искренность, разнообразие не оставляли равнодушным никого. Высоцкого считали своим представители самых разных кругов, герои которых были представлены в песнях. Многие его песни нарушали цензурные запреты, существовавшие в СССР.

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"Песня о друге"

"В желтой жаркой Африке"

"На Большом каретном"

"Я не люблю, когда мне лезут в душу"

"Здесь лапы у елей дрожат на весу"

"Охота на волков"

"Москва-Одесса"

"Милицейский протокол"

"Дорогая передача"

"Он не вернулся из боя"

"Утренняя гимнастика"

"Скалолазка"

"Инструкция перед поездкой за рубеж"

"Песенка о переселении душ"

"Она была в Париже"

Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 25 января 2018 года


Комментарии

25.01.2018 11:31
- гость -

"...самой главной в его карьере считается роль Гамлета."
Кем считается? Полностью роль мало кто видел, но те отрывки, которые показывались по ТВ лично меня не впечатлили. Беготня по сцене с размахиванием руками во время монолога "Быть или не быть" - достаточно спорное действие. А вот люди, думается, скажут что главная его роль - Жеглов.

25.01.2018 11:39
Сталинский Сокол

Впервые я услышал о Высоцком в 1966году. Будучи курсантом. Ехали в поезде домой на каникулы. Поскольку я не плохо играл и пел под гитару. К нам подсел мужчина и спросил: Знаю ли Я песни Высоцкого. Конечно я тогда еще ине знал. А вот песню Высоцкого *О Друге*, которую исполнил по ТФ певец Макаров, в нашем училище произвела фурор. Меня десятки раз просили в казарме исполнять эту песню. И правильно сказал режиссер Вл. Меньшов: Это самый лучший поэт нашей современности.

25.01.2018 11:40
- гость -

мне всегда нравилась песня "все равно я отсюда тебя увезу в светлый терем с балконом на море..."

25.01.2018 12:19
- гость -

3. Высоцкий был неравнодушен к дорогим автомобилям и любил быстро ездить. Он мог ехать по городу со скоростью под 200 км/час. Известно, что актер часто попадал в аварии.
---
но умер он не из-за этого

25.01.2018 14:29
- гость -

Полностью роль мало кто видел,

Тоже хотелось бы увидеть в записи этот спектакль, больше говорильни, а Жеглова показывают по всем каналам 10 раз в году.

25.01.2018 14:46
Doka

Талант, Мужчина! Уважаю.

25.01.2018 14:54
- гость -

не уважаю наркоманов

25.01.2018 15:16
- гость -

мир перевернулся.. Высоцкий больше не кумир, кумиры Гнойные... куда катится мир?

25.01.2018 16:58
CALIBR

Поэт в России - больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет. / Е.Евтушенко/

https://youtu.be/zLuXmoZnrTw

Уважаю.

25.07.2018 11:19
- гость -

"Здесь лапы у елей дрожат на весу", композиция называется "Лирическая", можно было поинтересоваться при подготовке статьи...

25.07.2018 11:37
Эрг Ноор

Лучше быть алкоголиком и наркоманом и оставить после себя гениальное культурное наследие на все времена в разных областях,чем прожить тупо посредственностью,пусть и не уважающей наркоманов.Высоцкий мало того ,что Пушкин 20века,так и еще очень хороший актер.Гений,что сказать.

25.07.2018 12:11
Абориген

Ю.Визбор в память о Высоцком "Где льют дожди". Варвара Визбор сильно сделала.

25.07.2018 12:12
Абориген

А ссылки на ютуб теперь запрещено публиковать что ли?

25.07.2018 12:16
Абориген

https:/ /www.youtu.be/watch?v=DnePv_fIeq4

25.07.2018 18:40
- гость -

14:54
- гость -
не уважаю наркоманов

Владимира Семёновича люди не за наркоманию уважают, а за его гений, за его трудолюбие, за то что он сам себя создал. Закончив театральное училище, он осознал, что ему не светят серьёзные роли, т.к. выглядел он щуплым и невыразительным. Плюс речь в силу особенностей голосового аппарата была хриплой и нечётко-разборчивой и выразить эмоции голосом часто неудавалось, в силу однообразного тембра. Но он стал заниматься в спортзале, сделав себе фигуру, много занимался с логопедами и здорово исправил то, что недодала ему природа. Петь тоже получалось не очень, т.к. диапазон голоса в полоктавы не позволял что-то выразить голосом. Усиленными занятиями с педагогами Владимир Семёнович исправил и это. Респект и уважуха ему за это, как говорит сейчас молодёжь!

25.07.2018 19:27
- гость -

а меня бесит, что сейчас во главе ставят и популяризуют не творчество давно ушедших действительно талантливых Актёров, певцов, поэтов и т.д., а личные отношения, постель, или болезни (алкоголь, наркомания это болезни)

25.01.2018 11:31
- гость

сложно оценить театральную роль по ТВ или на видео, театр это надо быть в театре, на живом спектакле, видимо, кто был так считает, их право!

26.07.2018 05:44
Сергей

Этот человек - глыба.Таких людей больше нет и наверное на нашем веку не будет.Не надо что то плохое говорить про этого человека,не надо.Этому человеку нет равных в 20-21 веке.Он лучший из лучших.Вечная память Владимиру Высоцкому.Мы тебя помним,любим и слушаем с превеликим удовольствием.

25.01.2019 07:22
- гость -

Тоже хотелось бы увидеть в записи этот спектакль
---------------------------------------------------------------------
записи "Гамлета" не существует в принципе. есть только любительские съемки в театре несколько минут и тв эфир из Мексики и Грозного, где Высоцкий исполнял монолог Хлопуши.

25.01.2019 07:31
- гость -

извиняюсь, смешал Пастернака и Есенина, но смысл тот же - записи этих спектаклей нет.

25.01.2019 10:27
гость

У него было очень много вопросов к его стране, но он не хотел их обсуждать с западными партнерами

25.01.2019 16:37
CALIBR

youtu.be/zLuXmoZnrTw

25.01.2020 15:38
гость

У него было очень много вопросов к его стране, но он не хотел их обсуждать с западными партнерами

Уже год назад это написано

25.01.2020 15:39
гость

Что не строчка, то смысл. Это уметь надо

25.01.2020 16:26
Kertis

записи "Гамлета" не существует в принципе. есть только любительские съемки в театре несколько минут и тв эфир из Мексики и Грозного, где Высоцкий исполнял монолог Хлопуши.

Да, ныне этой записи уже не существует, т.к. она была уничтожена по распоряжению руководства Гостелерадио, впрочем, были уничтожены записи не только Высоцкого, но и других великих артистов прошлого века.

25.01.2020 16:29
CALIBR

https://youtu.be/ncIIG-p01KQ

25.01.2020 16:43
CALIBR

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