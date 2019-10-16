Фото: catgallery.ru
Что может объединять великих писателей, кроме того, что они писатели? Почти у всех у них были домашние любимцы, в частности кошки.
Например, во вселенной Стивена Кинга, такой напряженной и ужасающей, обитает немало представителей семейства кошачьих.
Комментарии
Особенно у Чехова хорош .
За Оруэллом хоть уши торчат ( хотя , может и собачьи )
Все творческие люди котов любят? У Бродского охрененные стихи. С не очень сильной нервной системой некоторые стихи по второму раза и прочитать не просто. Я, например, к сожалению, не могу перечитывать стих, который мне нравится. Он про кота.
И почти все это обычные не породистые коты, не как нынче бегают за дорогущщими породистыми, а дворовые самые лучшие)