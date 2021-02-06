6 февраля все работники баров и других питейных заведений отмечают свой профессиональный праздник – Международный день бармена. Поздравляя всех барменов, портал amic.ru вспоминает фильмы с самыми запоминающимися образами человека за стойкой.

"Карты, деньги, два ствола"

Бесподобное кино Гая Ричи. Неповторимый Стинг играет роль владельца бара и по совместительству сурового папашу главного героя, серьезно попавшего на деньги. Бармен из музыканта вышел что надо!

"От заката до рассвета"

Брутальный Дэнни Трехо в легендарном фильме о вампирах. Что тут еще скажешь!

"Мои черничные ночи"

Удивительно тонкий фильм Вонг Кар Вая. Утонченный Джуд Лоу, стоящий за стойкой. И сладкий привкус черничных ночей.

"Коктейль"

Этот фильм с молодым Томом Крузом в главной роли сделал барменов всего мира любимчиками публики еще больше, хотя, казалось бы, куда больше?!

"Бар "Гадкий Койот"

Ну а это вообще признанная классика кино о барах. Конечно, этот фильм – попса для девочек, но его влияние для барной культуры в широком смысле трудно переоценить.