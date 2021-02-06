6 февраля все работники баров и других питейных заведений отмечают свой профессиональный праздник – Международный день бармена. Поздравляя всех барменов, портал amic.ru вспоминает фильмы с самыми запоминающимися образами человека за стойкой.
"Карты, деньги, два ствола"
Бесподобное кино Гая Ричи. Неповторимый Стинг играет роль владельца бара и по совместительству сурового папашу главного героя, серьезно попавшего на деньги. Бармен из музыканта вышел что надо!
"От заката до рассвета"
Брутальный Дэнни Трехо в легендарном фильме о вампирах. Что тут еще скажешь!
"Мои черничные ночи"
Удивительно тонкий фильм Вонг Кар Вая. Утонченный Джуд Лоу, стоящий за стойкой. И сладкий привкус черничных ночей.
"Коктейль"
Этот фильм с молодым Томом Крузом в главной роли сделал барменов всего мира любимчиками публики еще больше, хотя, казалось бы, куда больше?!
"Бар "Гадкий Койот"
Ну а это вообще признанная классика кино о барах. Конечно, этот фильм – попса для девочек, но его влияние для барной культуры в широком смысле трудно переоценить.
Комментарии
а где же робот из "Пассажиров"? ))
Табакова забыли
согласна, где робот из Пассажиров...а??? это что за ущемление прав роботов???
А еще, Лойд из "Сияния"
Боб из "Общака". Непредсказуемый чувак
Бармен из "Отчаянного"