Фото из сети интернет
14 февраля уже совсем близко, и специально к этому празднику мы собрали для вас оригинальные идеи для подарков.
Осторожно, некоторые из них поразят вас своим исполнением.
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Фото из сети интернет
14 февраля уже совсем близко, и специально к этому празднику мы собрали для вас оригинальные идеи для подарков.
Осторожно, некоторые из них поразят вас своим исполнением.
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Комментарии
от котеек самые лучшие подарки
Интересно... обладатели этих фото сильно довольны увидеть себя здесь? И кому дано право решать где хорошо, где плохо?
Чап, никто и не оценивает хорошо или плохо, а уж кому-что показалось весело - личное дело каждого. Фотографии все не с личного архива украдены, а давным-давно гуляют по сети.
спасибо,повеселили))
КОЛХОЗ ГОЛИМЫЙ! В ТОПКУ ЭТОТ ПРАЗДНИК!
чё за праздник?
чё за праздник?
Для вас ни чё... проходите мимо.
12.02.2019 10:38
- гость -
А для вас, представителей ЛБГТ , что за праздник то?
Колхозаны во всей красе)
С одной стороны понятны возмущения на счет непонятного праздника, подчеркнули что за праздник? Отметили свою точку зрения, не принимаем чужого. (сюда и хэлоуин притащили...)НО с другой стороны почему бы в этот день не сделать подарок? От мелочи,а может кто то квартиру подарит?, есть повод уже. Даже подаренное сердечко и то, напомнит о знаках любви. Ведь это мелочь, а жизнь состоит из них, и есть смысл лишний раз среди суеты напомнить о чувствах.
12.02.2019 10:54
- гость -
Очень интересно? Вступай в ряды и узнаешь... или уже там и не знаешь что делать?))))