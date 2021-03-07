Уже в понедельник, 8 марта, православные христиане будут отмечать Масленицу – один из любимейших народных праздников в России. А кроме того, еще и один из древнейших, который так или иначе отметят практически в каждой семье нашей страны. Но очень часто, кроме того что на Масленицу положено печь блины, мы больше ничего о празднике не знаем. А ведь на масленичной неделе каждый день имел свое особое название и сакральный смысл. Хотите узнать какой? Смотрите инфографику от amic.ru.