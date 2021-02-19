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Новости

Величественные, как сам океан: удивительные снимки китов от Габи Баратью

, ИА "Амител"
19 февраля отмечается День кита

Фото: cameralabs.org

19 февраля отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита). В этот день в 1986 году вступил в силу мораторий Международной китобойной комиссии о запрете на китовый промысел.

Специально к этой дате amic.ru собрал удивительные снимки китов от французского фотографа Габи Баратью.

"У меня был шанс поработать с ними невероятно близко, и каждая встреча наполнялась самыми сильными эмоциями. Эти впечатляющие существа невообразимо изящны и прекрасны, они вызывают  восхищение и смирение", – отмечает Баратью.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

19.02.2020 07:54
Kimi

Косатки красивее ))

19.02.2020 10:25
- гость -

А мне девчонки нравятся больше. Киты вообще не нравятся

19.02.2021 07:34
- гость -

шикарные фото

19.02.2021 09:14
- гость -

Кит один и тот же.

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