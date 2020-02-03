Фото: AdMe, Fishki.net
"Я у мамы инженер" – своеобразный мем интернета, которым можно описать все безумие человеческой находчивости.
Убедитесь в этом сами, посмотрев нашу фотоподборку.
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Фото: AdMe, Fishki.net
"Я у мамы инженер" – своеобразный мем интернета, которым можно описать все безумие человеческой находчивости.
Убедитесь в этом сами, посмотрев нашу фотоподборку.
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Комментарии
все снимки, за исключением индуса с лейками, сделаны в России. так что не позорьте славное звание "инженер", точнее было бы озаглавить эту подборку - Это Россия, детка...
20.02.2018 08:02
Дюша Метёлкин
фото с роликами тоже может оказаться не нашим)
20.02.2018 08:02
Дюша Метёлкин
Как ты определил, что это индус, а не мусульманин, например?
2
20.02.2018 08:35
- гость -
я написал "индус", а не "индуист".... ощутите разницу
Бедность напоказ...
20.02.2018 10:47
- гость -
Бедность напоказ...
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Работал в организации, у хозяина-миллионера отвертки и ножа на работе не было, я носил свои из дома.
АМИК опять отжигает - выложил новость годичной давности и даже комменты не потёрли... "разруха в головах"... (С)
"разруха в головах"... (С) и чем это разрушило вашу голову?
2
11.02.2019 07:42
- гость -
не мою (с этим, уверяю Вас, все в порядке). и про "растущий профессионализм" местных "журналистов"...
если все в порядке, просто пройти мимо вера не позволяет?
не мою (с этим, уверяю Вас, все в порядке)
Абсолютно бездоказательное утверждение основанное на личных субъективных ощущениях..
Кстати последний вариант с котлетками очень даже норм., также делал когда люляки сочные получились и начали разваливаться.
такое придумывают только люди у которых нет денег и надо как то выживать. Печальные кадры
Где ручка из сетевого шнура на ведре, я бы узлы завязал на конце провода, а для жесткости примотал бы скотчем кусок тонкой проволоки.
Первый снимок с пандусом это жадность.
20.02.2018 15:44
- гость -
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Мы не в одном месте работали? Тоже носил свой инструмент на работу. Мой шеф,миллиардер, имел фамилию на букву М.
Больше всего понравились кривые окна "госстроя россии" и стиральная машинка над унитазом!
ахаха...
эти снимки уже третий раз выкладываются!
20.02.2018,
11.02.2019,
03.02.2020.
февральская традиция однако ))
11.02.2019 07:39
Дюша Метёлкин
АМИК опять отжигает - выложил новость годичной давности и даже комменты не потёрли... "разруха в головах"... (С)
А еще он стирает все интересные комментарии в злободневных новостях, так что нечего почитать, скука и посредственность.
20.02.2018 08:53
Дюша Метёлкин
И в чем собственно разница?
Индус (или индуист) - приверженец индуизма.