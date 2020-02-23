23 февраля 1879 года родился основатель супрематизма, художник-авангардист Казимир Малевич. Его вклад в искусство трудно переоценить. Геометрические композиции писали и до Малевича, но только Казимир Северинович объяснил человечеству, что же это такое.

Малевич был не только художником, но еще и философом, теоретиком, одним из первых концептуалистов.

Художник верил, что с помощью супрематических конструкций можно переделать мир. Но переделал только искусство.