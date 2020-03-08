Фото: pikabu, из сети интернет

8 марта, впрочем, как и 14 и 23 февраля, всегда становится объектом для шуток и иронии в интернете.

Amic.ru собрал для вас некоторые иллюстрации и напоминает, что радовать своих любимых женщин можно не только по календарю.