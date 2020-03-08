Фото: pikabu, из сети интернет
8 марта, впрочем, как и 14 и 23 февраля, всегда становится объектом для шуток и иронии в интернете.
Amic.ru собрал для вас некоторые иллюстрации и напоминает, что радовать своих любимых женщин можно не только по календарю.
Комментарии
Полная мусорка цветов с одинокой бутылкой - какая тоска и печаль!
Лучше бы уж цветы раздарили
Да эти цветы купила у "марии-ра" какая-нибудь цветочная лавка ведь они самые главные конкуренты.
Давно отказалась от живых цветов! а попросила дарить цветы в горшочках комнатные!