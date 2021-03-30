Фото: kinopoisk.ru

Премьера легендарного советского кинофильма "Белое солнце пустыни" состоялась 51 год назад – 30 марта 1970-го. Эта лента сразу же стала классикой отечественного кинематографа и завоевала сердца миллионов людей.

Конечно же, "Белое солнце пустыни" – это кладезь афоризмов и фраз на все времена. Вспоминаем вместе любимые фразы наших героев.

– Тебя как, сразу прикончить, или желаешь помучиться?

– Лучше, конечно, помучиться.

"Абдулла, руки-то опусти"

"Таможня даёт добро"

"Павлины, говоришь?"

"Да гранаты у него не той системы..."

"Восток – дело тонкое"

"Вот что, ребята... пулемета я вам не дам"

"Гюльчатай, личико-то открой"

"Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я её каждый день, проклятую, есть"

"Стреляли..."

"Давно здесь сидим..."

"Мне за державу обидно"