Фото: kinopoisk.ru
Премьера легендарного советского кинофильма "Белое солнце пустыни" состоялась 51 год назад – 30 марта 1970-го. Эта лента сразу же стала классикой отечественного кинематографа и завоевала сердца миллионов людей.
Конечно же, "Белое солнце пустыни" – это кладезь афоризмов и фраз на все времена. Вспоминаем вместе любимые фразы наших героев.
– Тебя как, сразу прикончить, или желаешь помучиться?
– Лучше, конечно, помучиться.
"Абдулла, руки-то опусти"
"Таможня даёт добро"
"Павлины, говоришь?"
"Да гранаты у него не той системы..."
"Восток – дело тонкое"
"Вот что, ребята... пулемета я вам не дам"
"Гюльчатай, личико-то открой"
"Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я её каждый день, проклятую, есть"
"Стреляли..."
"Давно здесь сидим..."
"Мне за державу обидно"
Комментарии
А через неделю после премьеры Павел Луспекаев умер
В нынешней России это кино не актуально.
30.03.2018 09:13
- гость -
Не думаю, что ценность художественного произведения должна оцениваться его актуальностью.
Шедевры всегда актуальны, а уж фраза '' Мне за державу обидно.'' ...
расскажите о "минировании" 11 школ в городе, не еще инфы?