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Фотографии, которые заставят вас почувствовать себя неуютно

, ИА "Амител"
Привычки и ситуации, которые раздражают всех

Фото: из сети интернет

Некоторые, казалось бы, безобидные привычки и ситуации в жизни одних могут вызвать дикое раздражение у других.

Если утро у вас по каким-то причинам не задалось, лучше не смотрите данную фотоподборку. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

12.04.2018 07:45
- гость -

могут вызвать дикое раздражение у других. новопасид в помощь

12.04.2018 08:31
- гость -

только один олень запаркованный вызвал острое неприятие. ну и тесные самолеты.

12.04.2018 09:16
Митенька ржевский

Кто покупал б/у машину из США, а потом делал химчистку салона, вообще не удивится.

15.04.2019 07:21
Гога

Бред.
Это каким нужно быть эстетом, чтоб тут что то увидеть.
Обычная жизнь.

15.04.2019 08:18
- гость -

Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся

24.01.2020 08:13
- гость -

Это раздражает только овуляшек

24.01.2020 08:23
- гость -

о, мой комент с прошлого года тут висит)

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