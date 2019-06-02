Тягучий, сладкий и насыщенный горячий шоколад можно попробовать не только в кофейне, но и дома. Приготовить его достаточно легко, а с инфографикой от Кухни.Amic.ru это займет всего несколько минут. В пасмурную погоду — лучшее средство от депрессии.