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Забавные фотографии животных, пойманных в "удачный" момент

, ИА "Амител"
Улыбающийся филин, разочарованный медведь и другие эмоции зверей в кадре

Фото: Pikabu.ru/@jgr.war

Животные на самом деле могут быть не менее эмоциональными, чем люди. Убедитесь в этом в нашей фотоленте.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

9.01.2019 06:41
- гость -

фууу страшилки)))

9.01.2019 11:13
- гость -

По данным Sputnik Эстония, в одном из столичных зоопарков Эстонии специалисты решили усыпить белого медведя из России по кличке Норд. Такое решение было принято, как отмечает издание, из-за того, что ветеринары не смогли вылечить "хроническую рану на лапе"...

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