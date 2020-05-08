Фотохроника ТАСС

8 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – документ, ознаменовавший победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Произошло историческое событие в здании бывшего военно-инженерного училища. Представителем Верховного главнокомандования советских войск для подписания акта был назначен маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. От германской стороны акт подписали: начальник Верховного главнокомандования Вермахта и генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель. В зале присутствовали также советские генералы, войска которых участвовали в легендарном штурме Берлина.

Процедура подписания продлилась 43 минуты, после чего состоялся большой прием, продолжавшийся до утра.