Пятница, 8 Май, 09:38

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,12
€ 80,06
15°

177160 +0
Обь
515см +10


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Подписание акта о капитуляции Германии в 1945 году: архивные фото

, ИА "Амител"
Акт о капитуляции подписывался дважды

Фотохроника ТАСС

8 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – документ, ознаменовавший победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Произошло историческое событие в здании бывшего военно-инженерного училища. Представителем Верховного главнокомандования советских войск для подписания акта был назначен маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. От германской стороны акт подписали: начальник Верховного главнокомандования Вермахта и генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель. В зале присутствовали также советские генералы, войска которых участвовали в легендарном штурме Берлина.

Процедура подписания продлилась 43 минуты, после чего состоялся большой прием, продолжавшийся до утра.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: День Победы-2020
Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

8.05.2020 09:37
- гость -

Прикольно.
Амик, а про самую первую подписанную капитуляцию Германии перед США, Англией и др. , слабо написать? И про скандал учиненный тов. Жуковым из-за этого, что нас опередили?
Привет Сэроже!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
09:19
Павел Дуров рассказал, почему не стоит переезжать в США 9
09:07
"Путь Победы" и музыка войны: концерт звезд "Русского Радио" покажут на RU.TV 4
08:53
Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой в Барнауле 1
08:31
Тропу, на которой можно будет наблюдать за дикими животными, создают в Алтайском крае 1
08:17
На Алтае мошенник обманул хозяйку ателье, предложив ей контракт на пошив масок 0
08:04
Жителям Алтайского края дольше всех в России копить на квартиру в Москве 3
07:52
Диетологи назвали три каши, которые приводят к развитию диабета и ожирению 2
07:42
Как ни в коем случае нельзя использовать георгиевскую ленточку и что она символизирует 26
07:30
Дорого-богато. Кто из жен алтайских депутатов заработал больше всех в 2019 году 6
07:14
План Б. Как в Алтайском крае готовятся к выпускным, которых может и не быть 5
07:02
Александр Соболев рассказал, какую компенсацию родители заплатили "Динамо-Барнаул" 1
06:50
44 дня несчастья. Когда начнется ретроградная Венера и что нельзя делать в это время 1
06:35
Подписание акта о капитуляции Германии в 1945 году: архивные фото 1
06:28
Алтайские ветераны и труженики тыла получили выплаты, приуроченные к 75-летию Победы 5
06:15
Алтайские медики заявили о дефиците иммуноглобулина 6
06:03
Будет жарко, но не всем. О погоде в Алтайском крае 8 мая 0
23:45
Девушка сбежала из психиатрического диспансера в Рубцовске 1
23:07
Масочный режим в Алтайском крае могут ввести одновременно с Москвой 21
22:40
В США заявили о готовности опубликовать 53 документа о вмешательстве России в выборы 3
22:20
Еще восемь вахтовиков заразились коронавирусом в Республике Алтай 1
21:55
Континентальная хоккейная лига решила не определять обладателя Кубка Гагарина 0
21:47
Алтайская пенсионерка отдала аферистам 170 тысяч рублей, надеясь получить компенсацию 1
21:25
В Рубцовске закрыли магазин после давки из-за больших скидок 1
20:43
Стало известно, сколько больных COVID-19 могут лечить в Алтайском крае 2
20:11
Начинаем отмечать. Жительницу Алтая осудят за убийство мужа в ночь на 8 марта 0
19:42
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 39 0
19:11
Жительница Бийска потеряла 76 тысяч рублей после звонка из "банка" 0
18:49
Самый богатый депутат АКЗС заработал в 100 раз больше самого бедного. Они оба из ЕР 13
18:43
"Гудок Победы" и #ПоёмДвором. Как в Барнауле отпразднуют День Победы 1
18:15
Власти Барнаула выделили свыше 7 млн рублей на дезинфекцию улиц 39
18:02
Нужен только телефон. Волонтеры прочтут детям более 150 произведений о войне 0
17:53
Два Алтая вошли в тройку регионов Сибири с низкой смертностью при COVID-19 2
17:41
Осталось починить дорогу. Фурам закрыли проезд по двум улицам в Барнауле 4
17:32
Когда и как будут платить пенсии на майские праздники в Алтайском крае 3
17:21
Под буквами "БАРНАУЛ" растянули огромную георгиевскую ленту 19
17:10
Стали известны доходы руководства парламента Алтайского края за 2019 год 17
17:04
АлтГУ организовал международную онлайн-конференцию, посвященную юбилею Победы 0
16:55
ГИБДД показала, как выглядит КПП на границе Кузбасса с Алтайским краем 2
16:45
У владельца ФК "Спартак" Леонида Федуна нашли коронавирус 3
16:36
Заморозки и мокрый снег. Синоптики рассказали о майской погоде в Алтайском крае 1
16:29
В Алтайском крае начали дистанционно назначать пенсии и пособия 0
16:16
Депутат Госдумы призвал алтайского губернатора первым в России открыть курорты 55
16:04
Не просто драгоценность. В Барнауле появились коллекционные монеты "Оружие Победы" 2
15:57
Пожилая женщина с возможной потерей памяти пропала в Барнауле 0
15:46
Барнаулец украл у работодателя 130 тысяч рублей, чтобы оплатить долг по алиментам 5
15:37
Число зараженных COVID-19 в России за сутки превысило 11 тысяч 30
15:27
Апрельские температуры в Алтайском крае побили рекорды прошлых лет 2
15:13
Бывшего сибирского депутата задержали по подозрению в заказных убийствах 3
15:01
Маска в Instagram от amic.ru. Делаем фото в цветущих яблонях, не нарушая самоизоляцию 0
14:50
Семьям умерших от коронавируса медиков выплатят по 2,7 млн рублей 17

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.