Предлагаем вам в этот праздничный день подборку открыток, печатавшихся и нарисованных в разные советские годы. На таких открытках часто размещались лозунги, прославляющие мужество солдат и непобедимость Родины. Все запечатленные на карточках элементы не случайны, каждый из них является неотъемлемой частью, символом Великой Отечественной войны, Великой Победы.
Комментарии
кстати тогда триколор к мавзолею тоже бросали, нужно помнить историческую справедливость и не переписывать ее.
А также бросали флаги других стран-Италии,Венгрии,Румынии,Польши,Болгарии,Финляндии..
До чего забавны эти либердауны.