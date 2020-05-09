Суббота, 9 Май, 06:55

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,87
€ 80
11°

187859 +10699
Обь
515см +10


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Старые советские открытки, посвященные Дню Победы

, ИА "Амител"
Атрибут, без которого не обходился ни один праздник 9 Мая

Предлагаем вам в этот праздничный день подборку открыток, печатавшихся и нарисованных в разные советские годы. На таких открытках часто размещались лозунги, прославляющие мужество солдат и непобедимость Родины. Все запечатленные на карточках элементы не случайны, каждый из них является неотъемлемой частью, символом Великой Отечественной войны, Великой Победы.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: День Победы-2019
Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

9.05.2018 18:38
Сергей

кстати тогда триколор к мавзолею тоже бросали, нужно помнить историческую справедливость и не переписывать ее.

9.05.2019 07:59
- гость -

А также бросали флаги других стран-Италии,Венгрии,Румынии,Польши,Болгарии,Финляндии..
До чего забавны эти либердауны.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
06:44
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом 0
06:23
Старые советские открытки, посвященные Дню Победы 2
06:02
Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае в День Победы 0
00:21
В Республике Алтай выявлен один новый случай заражения COVID-19 0
23:59
Жители алтайского села самостоятельно построили мост 0
23:29
Пенсионный фонд упростил получение выплаты в пять тысяч рублей на детей до трех лет 0
22:56
В Алтайском крае отремонтируют улицы, названные в честь героев войны 1
22:12
Путин потребовал повысить конкурентоспособность российских товаров 4
21:41
Авиакомпании возобновят отмененные в апреле рейсы из Барнаула с 9 мая 3
21:06
Сотрудница микрофинансовой организации в Бийске стала жертвой мошенников 1
20:35
В Алтайском крае вводят масочный режим. Что это значит? 5
20:18
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 40 2
19:54
Половина застройщиков не успеют сдать в срок новое жилье из-за пандемии COVID-19 0
19:24
Заказнику в Алтайском крае присвоили имя героя Великой Отечественной войны 0
18:59
В Алтайском крае ввели обязательный масочный режим 20
18:49
На стрижку газонов в Барнауле выделили почти 10 млн рублей 4
18:31
"Дворовый" концерт. Артисты музкомедии спели о войне для жильцов барнаульского дома 0
18:07
Каждый шестой житель Алтайского края находится за чертой бедности 7
17:54
Little Big выпустили клип на новую песню Hypnodancer 3
17:46
РПЦ: из-за коронавируса храмам не хватает денег на зарплаты сотрудникам 21
17:35
15-летнюю девушку разыскивают в Рубцовске 1
17:24
Виктор Томенко по видеосвязи пообщался с ветераном Великой Отечественной войны 2
17:10
Алтайский край стал лидером по снижению цен на бензин в России 5
17:03
В АлтГТУ выбрали проект памятника предприятиям, эвакуированным в годы войны 3
16:55
Катя Лель рассказала о встрече с инопланетянами, просветлении и выходе из матрицы 13
16:44
В праздничные дни полиция Алтайского края будет работать в усиленном режиме 1
16:32
Убирайся или плати. Наказание за неявку на субботник ввели в одном из домов Барнаула 16
16:21
Меняйло: вопрос с электронными пропусками в Сибири решен 17
16:15
DJ-сет с военными песнями на крыше парковки в Барнауле отменили 1
16:01
Протоиерей Смирнов попал в больницу с подозрением на коронавирус 15
15:54
К 75-летию Победы. Аэрография с военной символикой появилась в Барнауле 0
15:43
Алтайским медикам начали доплачивать за борьбу с коронавирусом 4
15:30
В закрытом на карантин Змеиногорском районе восстановили сотовую связь 0
15:17
Китай угрожает США огромным долгом из-за обвинений в создании коронавируса 22
15:05
Больше нет Bentley и Porsche. На чем ездят алтайские депутаты 1
14:56
Более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки 5
14:43
"В Болгарии русский солдат". Памятник Алексею Скурлатову установили в Барнауле 40
14:32
Сырье с Корбалихинского рудника разрешили доставить в Рубцовский район 12
14:17
Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии за статьи против России 7
14:06
Министр спорта не исключил очередного отказа от достройки ледовой арены "Алтай" 6
13:55
Многодетным семьям в России хотят раздавать защитные маски и ноутбуки 8
13:46
Бывший алтайский депутат выйдет из колонии досрочно 7
13:38
Атомная благодать. Протоиерей Смирнов назвал ядерное оружие "прекрасным изобретением" 8
13:26
DJ-сет с песнями военных лет организуют на крыше здания в Барнауле 0
13:15
Туроператорам разрешат не возвращать деньги за отмененные туры 13
13:03
Разрушенный участок дороги восстановили на пересечении Просторной и Юрина в Барнауле 20
12:52
"Не жили богато": алтайскому спорту не будут урезать финансирование из-за COVID-19 2
12:47
Губернатор Липецкой области предложил использовать химикаты для разгона жителей 14
12:38
8 мая на трех перекрестках Барнаула временно отключат светофоры 0
12:30
Жительница Алтайского края перевела мошенникам почти миллион рублей 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.