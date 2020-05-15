Фото из соцсетей
15 мая в мире отмечается День лакоманьяка – праздник поклонников маникюра и коллекционеров лака. Появился он совсем недавно, в 2016 году, благодаря усилиям сообщества любительниц ярких ногтей в LiveJournal.
Мы собрали для вас к этому дню фотографии самого безумного маникюра.
Комментарии
Дурдом!
стесняюсь спросить: а как зад вытирать с такими ногтями?
Мне понравилось.
15.05.2018 11:18
kroxa9861
блин, опередил с вопросом
Гадость...
При просмотре картинок у меня возник только один вопрос: на ..., в смысле - зачем?
стесняюсь спросить: а как зад вытирать с такими ногтями
-как с языка сняли.
простейшую гигиеническую процедуру и то сам не сделаешь. надо просить помочь.
15.05.2018 11:18
kroxa9861 стесняюсь спросить: а как зад вытирать с такими ногтями?
А вот не надо его марать!
15.05.2018 13:04
- гость -
15.05.2018 11:18
kroxa9861 стесняюсь спросить: а как зад вытирать с такими ногтями?
А вот не надо его марать!
что не жрать совсем?
Девушки же не какают
Удобно, сразу можно отличить умалишенную шкуру от нормальной девушки.
kroxa9861
стесняюсь спросить: а как зад вытирать с такими ногтями?
Есть биде, не слышали? Еще и с феном.
15.05.2020 08:26
- гость -
А как в носу поковырять? Или в ухе?