Фото из соцсетей

15 мая в мире отмечается День лакоманьяка – праздник поклонников маникюра и коллекционеров лака. Появился он совсем недавно, в 2016 году, благодаря усилиям сообщества любительниц ярких ногтей в LiveJournal.

Мы собрали для вас к этому дню фотографии самого безумного маникюра.