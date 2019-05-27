Фото: Pikabu.ru
Стадия смирения c первой волной отключения горячей воды в Барнауле в самом разгаре. А это значит, что можно уже над этим посмеяться. Шутки на эту тему всегда будут актуальными.
Потерпите, осталось меньше двух недель.
Мобильная версия
Реклама на сайте
Фото: Pikabu.ru
Стадия смирения c первой волной отключения горячей воды в Барнауле в самом разгаре. А это значит, что можно уже над этим посмеяться. Шутки на эту тему всегда будут актуальными.
Потерпите, осталось меньше двух недель.
|<
|май 2019
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.
Провайдер — «TTK»
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.
При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.
Комментарии
Не смешно.
Не боитесь холодных бунтов?
- Да как вы тут живёте-то?! Где моетесь?!
- А в реке.
- А зимой?!
- Ой, да сколь её, той зимы-то?
А что Дугин?
От шуток по поводу принудительного отстранения нас от цивилизации,мы устали еще в прошлом веке.Сейчас такой с позволения сказать "юморок",вызывает чувство глубокого сожаления,а порой и омерзения.Конечно не к шутникам.(((
А купить водонагреватель религия не позволяет?
Ну, да, проще мемасики в интернете мастырить.
Про головотяпство местных властей стоит сказать отдельно:
1. Что мешает переносить окончание отопительного сезона в связи с текущими погодными условиями? По сути, в АК весны так и не было. Очень холодная погода. Ну вы же не роботы, и не все вы живете в коттеджах с индивидуальным газовым отоплением, ну перенесите окончание отопления на лето, люди готовы были бы оплатить свой комфорт.
2. Зачем опрессовку проводить одновременно с отключением отопления? Неужели не хватает тямы разнести их по времени? Ну проведите проверку сетей летом.
Редакция АМИК сделала бы доброе и нужное дело, если бы обратилось за комментариями по этим вопросам к городским властям, СГК, и Водоканалу.
23.05.2018 09:45
Грантштейн,не идут власти на разъяснения по этим темам.Видимо считают,не царское это дело.Ограничиваются инфой,что будет отключение тогда,когда им удобно,и хоть ты тресни!С СГК какой спрос?Им действительно надо проводить работы.Когда,им по барабану.Вот и получается,остаемся мы с их проблемами один на один,сами с собой.(
23.05.2018 09:51
- гость -
В соседних сибирских регионах, Кузбассе и Томске перенесли окончание отопительного сезона. Почему в Алтайском крае ни у кого ума не хватило?
Есть ли еще где-нибудь отстойные города как баранаул, где ненавистные энергетики обрубают воду на целый месяц?
23.05.2018 10:00
Грантштейн,не во всем Алтайском крае такие смелые руководители,как в Барнауле.Где-то читал,что в Рубцовске вообще не будут отключать потребителей от ГВС при проведении опрессовки.Не знаю правда,или нет.По моему в Бийске отопительный сезон продляли.В Барнауле же всегда к отключению относились легкомысленно.Помнится в прошлые сезоны отрубали отопление с первыми лучами весеннего (календарного) солнца,и следом,почти сразу рубили и горячую воду.Да,было в свое время отключение и на все лето.Но это было в прошлом веке.Я не думаю,что власти так считают,что сокращение сроков с трех месяцев при социализме до месяца в развитой капитализм,должно являться для нас подарком,но получается именно так.Вам же отключают воду всего на месяц?Чего вы еще хотите?Мыться где?Не дворяне,на кухне помоетесь.В тазике!)
В Барнауле же всегда к отключению относились легкомысленно.
Да даже не легкомысленно,а цинично.
Зато Дугин получил денег вдвое больше, чем в прошлом году.
23.05.2018 10:15
- гость -
Про Бийск и Рубцовск не знал.
Что-ж, это еще сильнее демонстрирует некомпетентность барнаульских властей.
Президента выбирают, депутатов ГД выбирают. Надо, чтобы и губернатора, и мэра тоже народ выбирал. Может тогда, хоть из популистских целей, они будут учитывать желания людей.
А купить водонагреватель религия не позволяет?
Ну, да, проще мемасики в интернете мастырить.
-------------------
Всё равно неудобно. Один помылся и всё, остальные ждут, пока снова вода нагреется. И пока кто-то моется, ни посуду помыть, ни уборку сделать. Потому что иначе моющемуся горячей воды может не хватить.
Живу по контору ТЭЦ-2, дома есть отопление, сперва отключили по графики, но потом обратно включили, так что дома жара. По отоплению, по контуру ТЭЦ-2, точно все зависит от УК, авот ТЭЦ-3 не повезло. А до отключения воды, планирую водогрейку на 50л литров поставить (на старой квартире была, на небольшую семью вполне хватает).
23.05.2018 10:30
- гость -
И почему никто не задумывается,что все эти чудеса буржуйской инженерии в наших условиях нерентабельны,а по прошествии непродолжительного времени,так вообще становятся опасны?Водогрей предназначен для постоянного обеспечения горячей водой потребителя не имеющего центрального гвс.В Европах это сплошь и рядом.Правда и у нас в глубинке встречается довольно часто.Но это преимущественно в селах.В городе же,купить этот прибор,повесив его и без того в малюсеньких санузлах,это непозволительная роскошь.Вы будете использовать его по прямому назначению месяц-два в году,остальное время он будет не просто тупо занимать пространство,но и бестолково постепенно приходить в негодность,не работая,и не самоокупаясь.Почитайте инструкцию к этой технике.Бандура рассчитана на определенное количество времени,и баста.По прошествии,если вы и будете использовать его,то на собственный страх и риск.Тоже самое и с кондишеном.Два-три месяца на охлаждение/обогрев,и почти год-простоя.Понимаю,что комфорт-вещь недешевая,и позволить его себе могут не только лишь все(с))))Но и разум здесь-тоже важно.Но это доп.,и по желанию.Что касается предоставления нам услуг,то мы не за бесплатно их желаем получить.Это не подачка нам!Мы платим-ресурсовики обязаны предоставить нам свои продукты!Качественно,и в срок!А не по "милости" распоясавшихся от вседозволенности,и недосягаемости каких-то там рукамиводителей!
23.05.2018 11:06
- гость -
хорошо сказали
23.05.2018 10:30
- гость -
Всё равно неудобно. Один помылся и всё, остальные ждут, пока снова вода нагреется. И пока кто-то моется, ни посуду помыть, ни уборку сделать. Потому что иначе моющемуся горячей воды может не хватить.
Серьезно?) В нашем райцентре ГВС не было никогда. Все, у кого есть желание поставили водонагреватели. Вы в курсе, что они разного объема бывают.?У меня стоит на 100 литров. Помыться троим - вполне хватает. Помыть посуду, пока кто-то другой моется - тоже. Поэтому я никогда не пойму ваших стенаний по поводу отключений горячей воды. Оторвитесь от дивана и установите себе водонагреватель.
23.05.2018 11:37
- гость -
Правильно установить его это тоже наука.Архиважная,но,подвластная далеко не всем.Рассчитывать на грамотных монтажников-лотерея.Может повезет,а может и нет.Да и сама техника далека от совершенства.Известно много случаев,когда водогрейки взрывались.Одна надежда на технический прогресс.При Советах,например,первые отечественные телевизоры тоже имели тягу к самоподрыву,потом вроде ничего,научились делать намного надежнее(особенно в забугорье.)))).В Вашем случае водогрей-вещь оправдано необходимая.Для более-менее крупных городов-расточительство.И снова-лотерея.Но теперь уже по части безопасности.Рванет,не рванет?И на кону здесь-здоровьечко,а не комфорт.Для приличного города,решение проблемы-четкое исполнение всеми органами своих обязанностей(!),и чуткое отношение к чаяниям народа.Все!Больше и не требуется.))
Поэтому если хотите жить в Барнауле, покупайте квартиру только с газовой котельной в доме.
23.05.2018 12:10
- гость -
Известно много случаев,когда водогрейки взрывались.
Ну может старые модели взрывались, а так, если только попался дефектный предохранительный клапан или вместо него, установили обратный клапан.
Да и в взрываться современный водонагреватель не должен, при должной работе термостата, т.к. максимальная температура нагрева в районе 75-80 градусов (Просто емкость разойдется по шву и вода выбежит), а чтоб произошел именно взрыв, температура скорее всего должна превысить отметку в 100-110 градусов, но тут сразу две неисправности напрашиваются, термостат и предохранительный клапан.
23.05.2018 12:32
- гость -
Это для кого совет?Для таких,кто желая жрать хамон каждый день,купил себе свиноферму с мясокомбинатом?Кто не желая стоять в пробках-покупает себе вертолет?И для прогулок по просторам могучей русской реки Обь,имеет две яхты-летнюю и зимнюю?)))Таких людей у нас раз-два,...и днем с огнем не сыщешь!!!И в Барнауле можно жить неплохо,надо чтобы все делали свое дело добросовестно.Тогда все будет норм.Строители-строят,продавцы-продают,покупатели-покупают,ресурсовики-снабжают,власти-организовывают.Вот в последнем пунктике неувязочка.Похоже они умеют только водить руками,и говорить ртом,а не слышать,думать,и делать.Наверное отсюда у нас и проблемы.И похоже им по эта неувязочка.)))
23.05.2018 09:45
Грантштейн
А купить водонагреватель религия не позволяет?
Ну, да, проще мемасики в интернете мастырить.
Ну куда этот водонагреватель вешать в этих мини квартирах, где ванные комнаты маленькие, особенно хрущёвки.
Да и водонагреватель не нагревает квартиру в целом. Квартиры холодные.
Водогрей нужен всего на 4 недели в году , И для чего его покупать , если он простаивает 11 месяцев ? Ведь во многих городах горячая вода закольцована именно на такие случаи и аварии . Почему у нас не делают этого - вот в чём вопрос , а ведь обещали ещё 8 лет назад .
Прекрасно вписался на 50 л в санузел. Помимо 4х недель в году бывают проблемы с гор. водой 1-2 раза. Сразу подключил - через 2 часа мойся.
Окупаемость, простой водонагревателей... О майн год. У людей он десятилетиями висит над бачком унитаза, никому не мешает ,включается по надобости. А вы дальше, как в средневековье существуйте, староверы-кострюлечники.
У меня водогрей даже на даче есть и выгреб, поэтому умываюсь и мою посуду горячей водой прямо в домике. А уж в квартире установить вообще не проблема. Извечная проблема ныть по каждому поводу.
Администрация очередной раз доказала жителям, что не способна решать никаких вопросов: в прошлом году сидели без воды горячей, со снегом на улице, и в этом году, сидим при +2, без горячей воды, может пора уже прекратить этот беспредел, и запретить отключение воды в мае месяце!!! за 3 летних месяца можно поменять трубы в половине города, а у нас 300 метров меняют за сезон.