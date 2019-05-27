Понедельник, 27 Май, 12:34

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,61
€ 72,32
Обь
417см +94

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

На злобу дня: интернет-шутки об отключении горячей воды

, ИА "Амител"
Опрессовка труб идет полным ходом в Барнауле

Фото: Pikabu.ru

Стадия смирения c первой волной отключения горячей воды в Барнауле в самом разгаре. А это значит, что можно уже над этим посмеяться. Шутки на эту тему всегда будут актуальными.

Потерпите, осталось меньше двух недель.

Материалы по теме

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

23.05.2018 07:44
- гость -

Не смешно.

0  0
23.05.2018 07:51
- гость -

Не боитесь холодных бунтов?

0  0
23.05.2018 08:41
Падонак

- Да как вы тут живёте-то?! Где моетесь?!
- А в реке.
- А зимой?!
- Ой, да сколь её, той зимы-то?

0  0
23.05.2018 09:00
- гость -

А что Дугин?

0  0
23.05.2018 09:12
- гость -

От шуток по поводу принудительного отстранения нас от цивилизации,мы устали еще в прошлом веке.Сейчас такой с позволения сказать "юморок",вызывает чувство глубокого сожаления,а порой и омерзения.Конечно не к шутникам.(((

0  0
23.05.2018 09:45
Грантштейн

А купить водонагреватель религия не позволяет?
Ну, да, проще мемасики в интернете мастырить.

Про головотяпство местных властей стоит сказать отдельно:
1. Что мешает переносить окончание отопительного сезона в связи с текущими погодными условиями? По сути, в АК весны так и не было. Очень холодная погода. Ну вы же не роботы, и не все вы живете в коттеджах с индивидуальным газовым отоплением, ну перенесите окончание отопления на лето, люди готовы были бы оплатить свой комфорт.
2. Зачем опрессовку проводить одновременно с отключением отопления? Неужели не хватает тямы разнести их по времени? Ну проведите проверку сетей летом.

Редакция АМИК сделала бы доброе и нужное дело, если бы обратилось за комментариями по этим вопросам к городским властям, СГК, и Водоканалу.

0  0
23.05.2018 09:51
- гость -

23.05.2018 09:45
Грантштейн,не идут власти на разъяснения по этим темам.Видимо считают,не царское это дело.Ограничиваются инфой,что будет отключение тогда,когда им удобно,и хоть ты тресни!С СГК какой спрос?Им действительно надо проводить работы.Когда,им по барабану.Вот и получается,остаемся мы с их проблемами один на один,сами с собой.(

0  0
23.05.2018 10:00
Грантштейн

23.05.2018 09:51
- гость -
В соседних сибирских регионах, Кузбассе и Томске перенесли окончание отопительного сезона. Почему в Алтайском крае ни у кого ума не хватило?

0  0
23.05.2018 10:03
- гость -

Есть ли еще где-нибудь отстойные города как баранаул, где ненавистные энергетики обрубают воду на целый месяц?

0  0
23.05.2018 10:15
- гость -

23.05.2018 10:00
Грантштейн,не во всем Алтайском крае такие смелые руководители,как в Барнауле.Где-то читал,что в Рубцовске вообще не будут отключать потребителей от ГВС при проведении опрессовки.Не знаю правда,или нет.По моему в Бийске отопительный сезон продляли.В Барнауле же всегда к отключению относились легкомысленно.Помнится в прошлые сезоны отрубали отопление с первыми лучами весеннего (календарного) солнца,и следом,почти сразу рубили и горячую воду.Да,было в свое время отключение и на все лето.Но это было в прошлом веке.Я не думаю,что власти так считают,что сокращение сроков с трех месяцев при социализме до месяца в развитой капитализм,должно являться для нас подарком,но получается именно так.Вам же отключают воду всего на месяц?Чего вы еще хотите?Мыться где?Не дворяне,на кухне помоетесь.В тазике!)

0  0
23.05.2018 10:18
- гость -

В Барнауле же всегда к отключению относились легкомысленно.
Да даже не легкомысленно,а цинично.

0  0
23.05.2018 10:24
Митенька ржевский

Зато Дугин получил денег вдвое больше, чем в прошлом году.

0  0
23.05.2018 10:29
Грантштейн

23.05.2018 10:15
- гость -
Про Бийск и Рубцовск не знал.
Что-ж, это еще сильнее демонстрирует некомпетентность барнаульских властей.
Президента выбирают, депутатов ГД выбирают. Надо, чтобы и губернатора, и мэра тоже народ выбирал. Может тогда, хоть из популистских целей, они будут учитывать желания людей.

0  0
23.05.2018 10:30
- гость -

А купить водонагреватель религия не позволяет?
Ну, да, проще мемасики в интернете мастырить.
-------------------
Всё равно неудобно. Один помылся и всё, остальные ждут, пока снова вода нагреется. И пока кто-то моется, ни посуду помыть, ни уборку сделать. Потому что иначе моющемуся горячей воды может не хватить.

0  0
23.05.2018 10:56
- гость -

Живу по контору ТЭЦ-2, дома есть отопление, сперва отключили по графики, но потом обратно включили, так что дома жара. По отоплению, по контуру ТЭЦ-2, точно все зависит от УК, авот ТЭЦ-3 не повезло. А до отключения воды, планирую водогрейку на 50л литров поставить (на старой квартире была, на небольшую семью вполне хватает).

0  0
23.05.2018 11:06
- гость -

23.05.2018 10:30
- гость -
И почему никто не задумывается,что все эти чудеса буржуйской инженерии в наших условиях нерентабельны,а по прошествии непродолжительного времени,так вообще становятся опасны?Водогрей предназначен для постоянного обеспечения горячей водой потребителя не имеющего центрального гвс.В Европах это сплошь и рядом.Правда и у нас в глубинке встречается довольно часто.Но это преимущественно в селах.В городе же,купить этот прибор,повесив его и без того в малюсеньких санузлах,это непозволительная роскошь.Вы будете использовать его по прямому назначению месяц-два в году,остальное время он будет не просто тупо занимать пространство,но и бестолково постепенно приходить в негодность,не работая,и не самоокупаясь.Почитайте инструкцию к этой технике.Бандура рассчитана на определенное количество времени,и баста.По прошествии,если вы и будете использовать его,то на собственный страх и риск.Тоже самое и с кондишеном.Два-три месяца на охлаждение/обогрев,и почти год-простоя.Понимаю,что комфорт-вещь недешевая,и позволить его себе могут не только лишь все(с))))Но и разум здесь-тоже важно.Но это доп.,и по желанию.Что касается предоставления нам услуг,то мы не за бесплатно их желаем получить.Это не подачка нам!Мы платим-ресурсовики обязаны предоставить нам свои продукты!Качественно,и в срок!А не по "милости" распоясавшихся от вседозволенности,и недосягаемости каких-то там рукамиводителей!

0  0
23.05.2018 11:30
- гость -

23.05.2018 11:06
- гость -
хорошо сказали

0  0
23.05.2018 11:37
- гость -

23.05.2018 10:30
- гость -

Всё равно неудобно. Один помылся и всё, остальные ждут, пока снова вода нагреется. И пока кто-то моется, ни посуду помыть, ни уборку сделать. Потому что иначе моющемуся горячей воды может не хватить.

Серьезно?) В нашем райцентре ГВС не было никогда. Все, у кого есть желание поставили водонагреватели. Вы в курсе, что они разного объема бывают.?У меня стоит на 100 литров. Помыться троим - вполне хватает. Помыть посуду, пока кто-то другой моется - тоже. Поэтому я никогда не пойму ваших стенаний по поводу отключений горячей воды. Оторвитесь от дивана и установите себе водонагреватель.

0  0
23.05.2018 12:10
- гость -

23.05.2018 11:37
- гость -
Правильно установить его это тоже наука.Архиважная,но,подвластная далеко не всем.Рассчитывать на грамотных монтажников-лотерея.Может повезет,а может и нет.Да и сама техника далека от совершенства.Известно много случаев,когда водогрейки взрывались.Одна надежда на технический прогресс.При Советах,например,первые отечественные телевизоры тоже имели тягу к самоподрыву,потом вроде ничего,научились делать намного надежнее(особенно в забугорье.)))).В Вашем случае водогрей-вещь оправдано необходимая.Для более-менее крупных городов-расточительство.И снова-лотерея.Но теперь уже по части безопасности.Рванет,не рванет?И на кону здесь-здоровьечко,а не комфорт.Для приличного города,решение проблемы-четкое исполнение всеми органами своих обязанностей(!),и чуткое отношение к чаяниям народа.Все!Больше и не требуется.))

0  0
23.05.2018 12:32
- гость -

Поэтому если хотите жить в Барнауле, покупайте квартиру только с газовой котельной в доме.

0  0
23.05.2018 12:49
- гость -

23.05.2018 12:10
- гость -
Известно много случаев,когда водогрейки взрывались.

Ну может старые модели взрывались, а так, если только попался дефектный предохранительный клапан или вместо него, установили обратный клапан.

Да и в взрываться современный водонагреватель не должен, при должной работе термостата, т.к. максимальная температура нагрева в районе 75-80 градусов (Просто емкость разойдется по шву и вода выбежит), а чтоб произошел именно взрыв, температура скорее всего должна превысить отметку в 100-110 градусов, но тут сразу две неисправности напрашиваются, термостат и предохранительный клапан.

0  0
23.05.2018 13:00
- гость -

23.05.2018 12:32
- гость -
Это для кого совет?Для таких,кто желая жрать хамон каждый день,купил себе свиноферму с мясокомбинатом?Кто не желая стоять в пробках-покупает себе вертолет?И для прогулок по просторам могучей русской реки Обь,имеет две яхты-летнюю и зимнюю?)))Таких людей у нас раз-два,...и днем с огнем не сыщешь!!!И в Барнауле можно жить неплохо,надо чтобы все делали свое дело добросовестно.Тогда все будет норм.Строители-строят,продавцы-продают,покупатели-покупают,ресурсовики-снабжают,власти-организовывают.Вот в последнем пунктике неувязочка.Похоже они умеют только водить руками,и говорить ртом,а не слышать,думать,и делать.Наверное отсюда у нас и проблемы.И похоже им по эта неувязочка.)))

0  0
23.05.2018 13:44
- гость -


23.05.2018 09:45
Грантштейн
А купить водонагреватель религия не позволяет?
Ну, да, проще мемасики в интернете мастырить.

Ну куда этот водонагреватель вешать в этих мини квартирах, где ванные комнаты маленькие, особенно хрущёвки.
Да и водонагреватель не нагревает квартиру в целом. Квартиры холодные.

0  0
23.05.2018 14:46
гость

Водогрей нужен всего на 4 недели в году , И для чего его покупать , если он простаивает 11 месяцев ? Ведь во многих городах горячая вода закольцована именно на такие случаи и аварии . Почему у нас не делают этого - вот в чём вопрос , а ведь обещали ещё 8 лет назад .

0  0
23.05.2018 18:05
Житель хрущевки

Прекрасно вписался на 50 л в санузел. Помимо 4х недель в году бывают проблемы с гор. водой 1-2 раза. Сразу подключил - через 2 часа мойся.

0  0
27.05.2019 07:19
- гость -

Окупаемость, простой водонагревателей... О майн год. У людей он десятилетиями висит над бачком унитаза, никому не мешает ,включается по надобости. А вы дальше, как в средневековье существуйте, староверы-кострюлечники.

0  0
27.05.2019 08:52
- гость -

У меня водогрей даже на даче есть и выгреб, поэтому умываюсь и мою посуду горячей водой прямо в домике. А уж в квартире установить вообще не проблема. Извечная проблема ныть по каждому поводу.

0  0
27.05.2019 10:31
- гость -

Администрация очередной раз доказала жителям, что не способна решать никаких вопросов: в прошлом году сидели без воды горячей, со снегом на улице, и в этом году, сидим при +2, без горячей воды, может пора уже прекратить этот беспредел, и запретить отключение воды в мае месяце!!! за 3 летних месяца можно поменять трубы в половине города, а у нас 300 метров меняют за сезон.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
12:33
Торговые сети могут обязать выкупать у россиян бутылки за 5-7 рублей 0
12:14
Землетрясение магнитудой 3 произошло на Алтае 0
12:02
Двухлетний ребенок попал в реанимацию после нападения бродячей собаки 1
11:53
Сын экс-сенатора Совфеда "употребил кокаин" и наехал на инспектора ДПС 7
11:36
Госинспекция Алтайского края заявила о резком падении спроса на новостройки 1
11:17
Два хоккеиста сборной России названы лучшими игроками ЧМ-2019 3
11:03
Экономические убытки от конфликта с Россией оценили на Украине 4
10:51
Женщина на Алтае перевела лжеполицейскому 1,4 миллиона за пищевую добавку 4
10:34
Школа не стала наказывать учеников за БДСМ-вечеринку во Владивостоке 0
10:25
Покос за 9,2 миллиона: власти Барнаула начали масштабную борьбу с травой 1
10:13
Дзюдоист Иван Нифонтов представит единороссов на довыборах в Думу Барнаула 6
10:02
Кличко осмотрел стеклянный мост в Киеве, треснувший на второй день 5
09:41
Лев Толстой и меридианы: алтайские школьники сдают сразу два ЕГЭ 0
09:30
Безопасность, учеба и отдых: как выбрать на лето идеальный лагерь для ребенка 0
09:27
Минобороны планирует ужесточить правила призыва на срочную службу 4
09:15
Альфа-Банк занял третье место по розничному кредитному портфелю 0
09:02
Нападение хакасского чиновника на журналиста прокомментировали в "Единой России" 39
08:55
Volkswagen Passat в новом исполнении – Business Edition 0
08:45
Попади в десятку: скидка на последние 10 квартир с ремонтом в ЖК "Матрешки" 0
08:39
Подружиться с молодостью: чудодейственная косметика на основе пантогематогена 0
08:31
"Мисс Гранмулино" в предвкушении лета: грядет очередной этап конкурса-легенды 5
08:02
Стильный жених: 5 самых актуальных трендов 2019 года 0
07:35
Все о налогах для физических лиц: новый проект Amic.ru
Какие налоги и когда должны платить физические лица, какие есть льготы и как получить вычет
07:32
Ваш выгодный выбор: в какой банк вложить деньги под проценты 0
07:09
Кредит на долг: как барнаульцы сами лишают себя долгожданного путешествия 0
06:35
Как собрать ребенка в детский лагерь и что нужно дать с собой 0
06:18
На злобу дня: интернет-шутки об отключении горячей воды 28
23:05
Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги "Голоса" 0
22:24
Названы самые надежные иномарки до 100 тысяч рублей 3
21:06
Сергей Лазарев ответил на вопрос о рождении дочери 0
20:43
Вступил в силу приказ Минтруда о доплатах к пенсии 0
19:59
Патриарх Кирилл: "РПЦ строит по три храма в сутки" 24
19:30
В МИД РФ ответили на угрозу санкциями за украинских моряков 2
18:59
Составлен рейтинг самых "внедорожных" кроссоверов 0
18:26
Huawei исключили из Wi-Fi Alliance 1
17:41
"Золотую пальмовую ветвь" получил южнокорейский фильм 0
17:12
Задержан юноша, ударивший ножом директора якутской школы 0
16:44
Доходы главы РЖД выросли почти на 40 млн рублей 17
16:25
Землетрясение магнитудой 8 единиц произошло в Перу 0
15:57
Погиб водитель "Жигулей", протаранив дерево в Бийске 3
15:30
Ростуризм: Россия войдет в топ-12 туристических стран 2
14:56
Осенью выйдет книга француза, переплывшего Атлантику на бочке 0
14:30
"Кенг" не спас: в Новосибирске водитель получил травмы в ДТП 0
13:59
Алтайские врачи спасли вахтовика после двойного инсульта 8
13:29
Соловьев не получил "леща" на встрече с уральским журналистом 5
12:57
Зеленский поцеловал Кошевого и станцевал на "Лиге смеха" 0
12:30
Женщина погибла при опрокидывании иномарки под Новосибирском 1
12:01
"Главное – человек": застройщики обсудили, как будут застраивать Барнаул 10
11:59
Томенко и Романенко поздравили бизнесменов Алтайского края 1
11:26
Молодую пару поймали с крупной партией наркотиков в Новосибирске 0
10:53
Первую детскую музейную игровую комнату открыли в Барнауле 0
10:30
Алтайский священник обвинил фильм "Т-34" в оскорблении чувств верующих 31
10:02
Пляж и теннисный корт: необычный элитный коттеджный поселок строят в Бийске 3
09:59
Тренер Канады не удивился поражению сборной России по хоккею 6
09:29
Пропавшую в Новосибирске 14-летнюю школьницу нашли живой 5
08:59
В Алтайском крае женщина бросилась под фуру, спасая детей 9
08:30
НАТО требует от РФ освободить украинских моряков 13
07:33
Эксперимент на кухне: рыбный суп в средиземноморском стиле от Софи 3
07:11
Разрешено ли садоводствам подключаться к городской линии электропередачи 2
06:52
Баста, Евгений Дятлов и "Дискотека Союз". Кто приедет на Алтай в июне 2019 года 0
06:32
Мелочь, а приятно: милые фигуры из полотенец от горничных 2
06:04
От +21 до -2: прогноз погоды в Алтайском крае на 26 мая 0
23:19
Двум алтайским селянам грозит колония за коноплю на чердаке 2
22:42
В Барнаульском зоопарке открыли "стоянку древнего человека" 1
21:40
Хакеры похищают деньги россиян через смартфоны 0
20:44
Marussia возродят как электрокар в Новосибирске 1
19:59
Проткнувшему руку острогой новосибирцу пришлось звать спасателей 1
19:29
МЧС предупреждает о грозе и ураганном ветре в Алтайском крае 0
18:59
Соловьев встретился с пообещавшим дать ему "леща" журналистом 1
18:29
Международный трибунал постановил освободить украинских моряков 4
17:57
Россияне стали экономить на алкоголе 0
17:30
Пушков ответил украинскому генералу на слова о дате потери Крыма 0
16:59
Родителей школьницы из скандальной "БДСМ-вечеринки" накажут 4
16:32
Нашедшей чужой кошелек сибирячке грозит колония 9
15:59
Как прошел последний звонок в Барнауле: фоторепортаж Amic.ru 8
15:29
В новосибирском парке установят огромный микроскоп с сюрпризом 0
14:59
25 мая пройдет "никчемный концертишко" "Дубовой рощи" в Барнауле 0
14:28
Вор-домушник украл телевизор и ноутбук в Новосибирске 0
13:59
Внутриутробное переливание крови впервые провели в Алтайском крае 1
13:30
Смартфоны Huawei останутся без microSD и Android 0
12:59
Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым до 2014 года 0
12:30
Двое детей без вести пропали в Новосибирской области 2
11:56
В Горном Алтае стабилизировалась паводковая обстановка 0
11:30
Жительнице Змеиногорска грозит колония за найденные патроны 3
10:59
Автоледи на Subaru сбила девочку на зебре в Горно-Алтайске 5
10:29
Глава Алтайского края озвучил предложения министру финансов России 0
09:59
Дочь Алсу не участвовала в новом финале "Голоса" 2
09:29
Дачник до смерти забил лопатой знакомого в Новосибирске 1
08:51
В Горно-Алтайске возобновляют работу трудовые отряды 0
08:21
Доходы главного полицейского Алтайского края упали 2
07:45
Выдачу разрешений на охоту в Алтайском крае сделают более справедливой 2
07:24
Работодатели стали чаще требовать от жителей Алтайского края справки о судимости 5
07:03
Элитную квартиру с панорамным видом на закат продают в центре Барнаула за 15 млн 8
06:44
Не ходите в наушниках: на Алтае борются за безопасность на железной дороге 0
06:23
Грозы, ветер и тепло до +27 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 25 мая 0
06:01
Жестко взяли: "Резиновых" адресов в Алтайском крае больше не будет 3
05:55
Неизвестные с балкона скинули бутылку с водой на детскую коляску в Барнауле 1
04:55
Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублей 1
03:12
Мутко: вопрос об эталонных тарифах в ЖКХ требует дополнительного обсуждения 1
02:13
Греф представил акционерам Сбербанка цифровую телеведущую Елену 2
01:43
Третье уголовное дело возбудили против Порошенко на Украине 0
00:14
Ученые выяснили, для чего нужны плазменные "сосиски" на Солнце 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.