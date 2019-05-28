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Колдовское обаяние: самые "горячие" брюнетки Голливуда

, ИА "Амител"
День темноволосых красавиц отмечается 28 мая

Фото: Еlle.ru

28 мая во всем мире отмечают День брюнеток. При каких обстоятельствах появился этот праздник, точной информации нет, но есть мнение, что возник он как ответ Дню блондинок, пишет Сalend.ru. Но против этого дня точно никто не был.

Кстати, большинство жителей нашей планеты – это брюнеты. Научно доказано, что темный цвет волос является доминантным генным признаком. А темноволосые красавицы всегда обладали неким магическим шармом. Предлагаем вам подборку самых прекрасных брюнеток Голливуда. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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