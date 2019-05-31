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31 мая в мире отмечается День блондинок. Инициаторами праздника стали блондинки-адвокаты, над которыми шутили их мужчины-коллеги.

По мнению ученых, настоящая блондинка — явление редкое, и, по их подсчетам, уже к 2202 году блондинки окончательно исчезнут с лица Земли, пишет Calend.ru.