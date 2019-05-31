Фото из сети интернет
31 мая в мире отмечается День блондинок. Инициаторами праздника стали блондинки-адвокаты, над которыми шутили их мужчины-коллеги.
По мнению ученых, настоящая блондинка — явление редкое, и, по их подсчетам, уже к 2202 году блондинки окончательно исчезнут с лица Земли, пишет Calend.ru.
Комментарии
Как минимум половина крашеные. Где там натуральность.
открытый рот - это признак блондинки?
если и снизу блондинка - тогда натуральная.
" Как проверить - лезть под платье? Так схлопочешь по мордам..."
зачем фото страшилок ставите???
тупица гитлер оценил бы- у него даже собаку звали Блонди
хотя дед со стороны отца гитлера был евреем
Когда бровей нет их нужно хотябы нарисовать, красивые девчонки
За исключением одной в очках , все славяночки...
Хорошы!!!
что за фото? корни волос темные признак что крашеная. Открытые рты -это уже пошлость, пришедшая из порноиндустрии, интеллегентный человек он будет скромнее и такое фото не позволит публично, но если эти фото журналисты выбрали из порносайтов то тут все нормально. Журналисты знают где искать бриллианты
Ужас сколько нытиков и завистников. То что все они посмотрели, и еще и отписались говорит только о том что зацепило! Сказать объективно лучшей подборки красавиц на одну веб - страницу не встречал! Огромное спасибо автору! От себя добавлю что многие природные блондинки (не в обижу рыженьким и брюнеткам) не только красавицы, но и умницы)