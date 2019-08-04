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Питомцы, которых оставили дома одних

, ИА "Амител"
Животные, которые не устояли перед соблазном

Фото из сети интернет

Домашние животные – это не только радость, веселье и любовь, это еще и хлопоты, разбросанные вещи, грязь. Но вы посмотрите в эти милые мордашки, разве можно их наказывать? Единственные, правда, кто не чувствует себя виноватыми здесь, – это коты.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

7.06.2018 07:47
- гость -

забавные.. и у всех выражение морды: хозяин, не поверишь, оно само каааак взорвется.. хорошо что я жив)))

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7.06.2018 08:35
- гость -

если бы у меня дома была животина и она такое сотворила, то этому блохоносу хвостатому пришла бы мгновенная смерть

0  0
7.06.2018 08:46
- гость -

Жуть какая. Вот у меня собачка за 5 лет не испортила вообще ничего. Он даже не ест и не играет когда нас нет дома, а тихонько лежит и ждет хозяев. Хотя на него никто никогда не ругался, не бил и не наказывал.

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7.06.2018 10:24
- гость -

- гостю от 7.06.2018 08:46 - Он у вас плюшевый?

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7.06.2018 11:19
- гость -

ОНи его гвоздиком прибивают на день

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7.06.2018 14:51
- гость -

Как хорошо,что у вас нет животных таким как вы нельзя держать животных.

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8.06.2018 13:22
Гость

Типичная психология барнаульцев (не хочу выражаться грубее) - тряпки и обои (задорого же покупали!) важнее жизни и отношений. Посмотрите фильм "Марли и я", может, что-то поймёте...хотя маловероятно. И, кстати, придание избыточной ценности вещам - признак бедности в недавнем прошлом.

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