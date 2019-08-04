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Домашние животные – это не только радость, веселье и любовь, это еще и хлопоты, разбросанные вещи, грязь. Но вы посмотрите в эти милые мордашки, разве можно их наказывать? Единственные, правда, кто не чувствует себя виноватыми здесь, – это коты.