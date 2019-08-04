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Домашние животные – это не только радость, веселье и любовь, это еще и хлопоты, разбросанные вещи, грязь. Но вы посмотрите в эти милые мордашки, разве можно их наказывать? Единственные, правда, кто не чувствует себя виноватыми здесь, – это коты.
Комментарии
забавные.. и у всех выражение морды: хозяин, не поверишь, оно само каааак взорвется.. хорошо что я жив)))
если бы у меня дома была животина и она такое сотворила, то этому блохоносу хвостатому пришла бы мгновенная смерть
Жуть какая. Вот у меня собачка за 5 лет не испортила вообще ничего. Он даже не ест и не играет когда нас нет дома, а тихонько лежит и ждет хозяев. Хотя на него никто никогда не ругался, не бил и не наказывал.
- гостю от 7.06.2018 08:46 - Он у вас плюшевый?
ОНи его гвоздиком прибивают на день
Как хорошо,что у вас нет животных таким как вы нельзя держать животных.
Типичная психология барнаульцев (не хочу выражаться грубее) - тряпки и обои (задорого же покупали!) важнее жизни и отношений. Посмотрите фильм "Марли и я", может, что-то поймёте...хотя маловероятно. И, кстати, придание избыточной ценности вещам - признак бедности в недавнем прошлом.