World Oceans Day отмечается в мире 8 июня. Праздник посвящен всем, кто имеет хоть какое-то отношение к Мировому океану.

Океаны составляют три четверти поверхности Земли и занимают по объему 99% всей площади планеты. Большая часть водных масс до сих пор не изучена. По предварительным оценкам, 86% видов животных на Земле до сих пор не открыты. Но помочь нам увидеть и понять, что происходит с жизнью океана, может популярный блог моряка из Мурманска Романа Федорцова. Он публикует у себя странных рыб и существ, выловленных сетями судна, на котором работает.

Впечатлительным лучше отказаться от просмотра.

Linophryne Brevibarbata,commonly called the “Bearded SeaDevils”.This is a female😜

Удильщик.Называют "Бородатый Морской Дьявол".Это девочка 😜 pic.twitter.com/sIB6pkEQVL — Роман Федорцов (@rfedortsov) 24 ноября 2017 г.

ScaryBeauty on my hands pic.twitter.com/X6lFoyMfps — Роман Федорцов (@rfedortsov) 8 декабря 2017 г.

Quick rise from the depths pic.twitter.com/XMs8PaMLya — Роман Федорцов (@rfedortsov) 17 декабря 2017 г.

Looks like cartoon dragon. No photoshop

Выглядит как мультяшный дракон. И никакого фотошопа pic.twitter.com/hWJW5f3PFY — Роман Федорцов (@rfedortsov) 30 декабря 2017 г.

New artifact for Stalker. Disgusting beauty from the depths.

It's alive

Новый артефакт для Сталкера.

Живая Омерзительная Красота со дна моря pic.twitter.com/gUOtDiTIuy — Роман Федорцов (@rfedortsov) 12 января 2018 г.

Опасная омерзительная красота от Природы. Danger ScaryBeauty from Nature

Photo by Chris Johnson, thanks pic.twitter.com/dotAKIu8C6 — Роман Федорцов (@rfedortsov) 20 февраля 2018 г.

Deepwater redfish (Sebastes mentella) with expressive eyes. Морской окунь с выразительными глазами pic.twitter.com/b1ArjBKg5I — Роман Федорцов (@rfedortsov) 8 ноября 2017 г.

I want this guy🎣))) Rare squid which appears to have human-looking teeth — although they are actually just flaps of skin

📸Richard E Young pic.twitter.com/n6jC1qKftJ — Роман Федорцов (@rfedortsov) 9 октября 2017 г.

Fantastic four. My Sea edition. I like this fish pic.twitter.com/RVV13Khw2m — Роман Федорцов (@rfedortsov) 25 сентября 2017 г.