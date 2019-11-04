Фото: humor.fm, fishki.net
4 ноября в России празднуется День народного единства.
Россия – прекрасная и великая страна. Но насколько она прекрасна, настолько она может быть и безумна. Россия непобедима.
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Фото: humor.fm, fishki.net
4 ноября в России празднуется День народного единства.
Россия – прекрасная и великая страна. Но насколько она прекрасна, настолько она может быть и безумна. Россия непобедима.
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Комментарии
эту страну не победить, она сама себя ...
гордится дуростью... мда, хотя, что еще остается?
12.06.2018 12:51
- гость -
Недождешься!
Можно подумать, в других странах такие фото не делают.
Уже победили.
Везде такое есть.А желание казаться исключительными следствие комплексов и глупости.