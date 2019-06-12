Фото из открытых источников
Бразильская супермодель Адриана Лима, которую часто называют одной из самых красивых женщин планеты, празднует 12 июня свой 38-й день рождения.
Возможно, красота Лимы связана с ее удивительными генами. Адриана имеет африканское, швейцарское, индейское, японское и португальское происхождение.
В день рождения супермодели предлагаем подборку фотографий этой удивительной женщины.
Комментарии
Хороша, но стандартик как то затаскан уже.. Много таких штампованных барби, проще говоря.
В отличии от штампованных барби, Адриана не делала пластики, чтобы изменить какую-то часть лица или тела, всё своё, родное. И плюс в отличии от них, она добилась отличных успехов в карьере
А из которого она государства?Похоже,самая красивая от Лиссабона до Владивостока.