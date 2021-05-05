Фото: boredpanda.com
Возможно, самая милая и трогательная дружба – это дружба людей с собаками. Эти четвероногие друзья никогда не предадут и всегда рядом в важные моменты.
И если они для нас – часть жизни, то мы для них – целая жизнь.
Фото: boredpanda.com
Возможно, самая милая и трогательная дружба – это дружба людей с собаками. Эти четвероногие друзья никогда не предадут и всегда рядом в важные моменты.
И если они для нас – часть жизни, то мы для них – целая жизнь.
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Комментарии
на некоторых фотографиях откровенно другие животные
Особенно трогательная фотка на превью. Пока белый пушистый собакен рос - его хозяин стал нацистом
каким нацистом? это Белоголовый орлан - герб и символ США!
отличные фото! но вот что интересно: куда пропадает искренняя улыбка и блеск глаз у взрослых?
Какие чудесные фото! Собаки - лучшие существа, гораздо лучше людей.
14.06.2018 15:12
Гость
Какие чудесные фото! Собаки - лучшие существа, гораздо лучше людей.
Дичь какую то несешь!!!!!
собаки красивее людей точно , разнообразнее и ярче по окрасу.
не стареют внешне.
шерсть лучше волос по мягкости и шелковистости, а мышцы сильнее и ловчее человеческих.
нюх и слух в 100 000 раз сильнее человеческого.
зубы крепкие и не болят, если сахаром не кормить.
не предают, в отличии от людей.
не обижают и не грабят слабых своего вида, в отличии от чиновников.
Гениально!Такие фото надо на выставках выставлять.Задело до глубины души...
Интересная идея, некоторые фото очень милын)
14.06.2018 15:38
- гость -п
У вас нет собаки.
судя по возрасту хозяев некоторым питомцам почти 20лет
Очень трогательные фото, жалко что они так мало живут. Собак я ещё в сознательном возрасте не терял. Боюсь даже думать об этом. Смотрю на свою старушку и думаю что вот не дай бог ее не станет сейчас - я рядом лягу и умру. Мало они живут, слишком мало