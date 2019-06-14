Фото из открытых источников
Аргентинскому доктору Эрнесто Рафаэлю Геваре де ла Серне, волею судьбы ставшему лицом всемирного революционного движения, 14 июня 2019 года исполнился бы 91 год.
Этот человек, оказавшийся одним из лидеров кубинской революции и проживший яркую, но короткую жизнь, до сих пор остается воплощением стойкости, борьбы за справедливость и романтических порывов.
В этот день предлагаем вспомнить, каким мир запомнил пламенного революционера Че Гевару.
Комментарии
Майор.
Прошёл неясный разговор как по стеклу радара,
Что где-то там погиб майор Эрнесто Че Гевара.
Шёл этот слух издалека, мерцая красным светом,
Как будто Марс сквозь облака над кровлями планеты.
И на газетные листы с отчётливою силой,
Как кровь сквозь новые бинты, депеша проступила.
Он был ответственным лицом отчизны небогатой,
Министр с апостольским лицом и бородой пирата.
Ни в чём ему покоя нет, невесел этот опыт.
Он запер – к чёрту! – кабинет и сам ушёл в окопы.
Спускаясь с партизанских гор, дыша полночным жаром,
В чужой стране погиб майор Эрнесто Че Гевара.
Любовь была, и смерть была недолгой и взаимной,
Как клёкот горного орла весной в ущелье дымном.
Так на полях иной страны сражались без упрёка
Рязанских пажитей сыны в Испании далёкой.
Друзья мои! Не всё равно ль – признаюсь перед вами, –
Где я свою сыграю роль в глобальной грозной драме!
Куда важней задача та, чтоб мне сыграть предвзято
Не палача и не шута, а красного солдата.
© Ярослав Смеляков. 1967 год
Редко кто задумывается, что растиражированный образ имеет мало общего с Че Геварой настоящим — капризным, непредсказуемым, жестоким и кровожадным убийцей и бандитом, главным палачом режима Фиделя Кастро, превратившим некогда процветающую Кубу в концлагерь. В том, кем же на самом деле был Че Гевара и почему от него впоследствии отвернулись даже самые близкие сподвижники, разбиралась «Лента.ру».
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Некоторые мартышки давно по качану не выхватывали.
Hasta Siempre Comandante
(Che Guevara)
Aprendimos a quererte
desde la histórica altura
donde el sol de tu bravura
le puso cerco a la muerte
Aquí se queda la clara
la entrañable transparencia
de tu querida presencia
comandante Che Guevara
Tu mano gloriosa y fuerte
sobre la historia dispara
cuando todo Santa Clara
se despierta para verte
Vienes quemando la brisa
con soles de primavera
para plantar la bandera
con la luz de tu sonrisa
Tu amor revolucionario
Te conduce a nueva empresa
Donde espera la firmeza
De tu brazo libertario
Seguiremos adelante
Como junto a tí seguimos,
Y con Fidel te decimos:
¡hasta siempre comandante!
14.06.2018 08:15
- гость -
Ага, Лента смачных помоев вылила...
PS Правда, как обычно, где-то посередине.
а что вы хотели от "красных" героев? маршал жуков тоже первую сов.награду получил за подавление тамбовского восстания. тухачевский там ипритом травил крестьян целыми деревнями.