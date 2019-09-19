Фото из открытых источников

Все мы уже давно привыкли к такому понятию, как конкурс красоты. Различные состязания среди девушек за титул самой-самой стали обыденностью и уже не являются диковинкой. Первый в истории конкурс красоты прошел 19 сентября 1888 года в Бельгии.

Но еще относительно недавно в нашей стране подобные вещи были экзотикой. Эпоха конкурсов красоты в привычном понимании стартовала в СССР в перестроечные годы. И здесь совершенно легендарным событием стало мероприятие под названием "Московская красавица – 88".

Тогда еще не все участницы понимали, как вообще проходят подобные конкурсы, но уже очень скоро подобного рода состязания красоток стали крайне популярными.

Как выглядели первые конкурсы красоты и их закулисье, смотрите в нашей фотоподборке.