Фото из открытых источников
Лето и купальный сезон уже начались, а что может быть лучшим украшением пляжа, если не прекрасные девушки?
Портал Amic.ru ранее публиковал подборку фотомоделей plus-size, которые очень гармонично смотрятся в купальниках и не уступают по своей красоте обладательницам куда более скромных форм.
Но, как известно, плоский животик и отличный пресс тоже никому не вредят!
Комментарии
Я буду долго гнать велосипед...
фууу... глистовые дистрофички
Охренительные девчонки
Амик, ну ведь можете же! Это же совсем другое дело, по сравнению со вчерашними "варениками". С удовольствием посмотрел. Вечером перед сном еще раз посмотрю.
Амик, ну ведь можете же! да пожалуйста, передернули и за работу
Достойная подборка. ОЧЕНЬ красиво!!!
28.06.2018 08:12
Евгения
Две трети девушек не мешало бы чуток подкормить))))
08.23 Уверена, что привлекательность этих дам ничуть не пострадает, даже если чуток подкормить)) Красотки
Девчонки красивые, но блин... худые такие( по 5 кило каждой! А о кости бедренные вперед них идут(
Гораздо привлекательнее, чем вчера.
Опять же, это на мой вкус.
Кто-то и по вчерашним может сохнет. Мне таких не понять, но они же существуют.
Одно "но": в представленной подборке сплошь интуристки)
Наших давайте)
Самое главное в девушке-это душа! ...и желательно 4-го размера!
афигительные девочки!!!! не то что вчера
Наших давайте)
и желательно с нашего пляжа!
ну нету у нас таких
28.06.2018 09:20
Я
Если с нашего пляжа делать фото, то даже вчерашние будут как королевы красоты.
А мне больше дядька понравился. Ну, тот, в полосатом купальнике.
28.06.2018 09:04
Грантштейн
Лорку захотел?
28.06.2018 09:27
- гость -
постоянно желает))
28.06.2018 09:24
Злая гостья
Мне тоже! Классный!! )))
Не может быть у анорексички 2-го и даже 1-го размера. Так что да здравствует силикон(ну или поролон). А вообще-то как нужно было в течение 30 лет промывать мозги и навязывать неестественные стандарты чтобы народ начал восхищаться вешалками.
голимый бухенвальд!
НО : У каждого свой вкус, сказал индус снимая с ствола обезьяну!!!!!
28.06.2018 09:27
- гость -
Лорка...
Название как-то не очень.
28.06.2018 09:55
- гость -
Современные импланты на ощупь очень даже.
28.06.2018 09:58
ГОСТЬ
На эту тему есть одно высказывание:
Вчера с женой ездил в женскую консультацию. Насмотрелся...
Кого только не ...
Название как-то не очень.
а у тебя выбора нету.
Худые коровы - ещё не газели .
есть, конечно, чрезмерно худые, но в основном - огонь! Хейтеры пошли заедать зависть пироженками
газель весит 120 кг
лань 110
тьфу
Средняя самка лани весит 120
Газель 80-110
Средняя самка лани весит 120
Газель 80-110
И что? Все равно они намного грациознее коров. Про то, что легче даже не говорю.
Амик, ну вот что-то из крайности в крайность прямо...
зато с коровы пользы больше
как и с самок женщин не скилетнообразных
Амик, ну вот что-то из крайности в крайность прямо...
зато больше нечего будет постить все показали
зато с коровы пользы больше
как и с самок женщин не скилетнообразных
Про коров в целом согласен. А какая с вас "коровоподобных" польза? В общественном транспорте два места занять можете одномоментно? Сомнительная польза конечно. А еще?
А какая с вас а я то тут при чем? я ваще на ТО никогда не езжу и вожу себя в весе от 60 до 70 кг (+- от времени года) на машине
у коров красивые глаза и большое вымя
28.06.2018 10:26
- гость -
Если женщина весит 100 кг, то Бог думает, что она уже нашла свою половинку, и никого ей не посылает.
БОг))) посылает)))) он еще и верующий бггг
а я то тут при чем? я ваще на ТО никогда не езжу и вожу себя в весе от 60 до 70 кг (+- от времени года) на машине
Ложь это конечно не смертный грех, но все же грех. Ну да ладно. О ней вы со Св.Петром объясняться будете. Повторю свой вопрос. Какая польза от "коровоподобных" женщин?
а что вчера было? Не видела. А девчонки-прикольные,да.....
28.06.2018 10:39
- гость -
ВЫ по этой фразе составиле мнение о моей религиозности?
А вы не в курсе, что это просто расхожая шутка?
Тогда вот вам еще:
Полгода без секса - это не мужики-козлы, это повод похудеть.
а что вчера было? инь и янь
Ложь это конечно не смертный грех, но все же грех. грех хаять всех вокруг
Кому вы нужны, хаять вас. Живете наверное нехаяная.. На вопрос, "Какая польза от "коровоподобных" женщин?" , мне хоть хаяная, хоть нехаяная "коровоподная" ответит?
подожду статью про мужиков на пляже
Кому вы нужны так же как и вам
так же как и вам
Что?
28.06.2018 11:03
- гость -
Тоже хочу посмотреть наших аполлонов!!!!! Девушки то жирные, то худые, а мужики с пивными висящими животами красавчики!
вы задолбали общяться
аполлонов постите уже
"Фуу стремные они какие то"
мужички, мужички, спереди пивные рюкзачкииииии,
на триконах коленочки весят, от дивана не оторван заааад..
некоторые просто набор костей, фу
Ну прямо праздник какой-то! (Праздник дистрофии))
Мужчины, а вы женщин воспринимаете только как объект сексуального желания? Требую аналогичные подборки от Амика с голыми мужчинами!
Мужчины, а вы женщин воспринимаете только как объект сексуального желания? Требую аналогичные подборки от Амика с голыми мужчинами!
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А оно вам надо? Иногда вот подумаешь, нужно равноправие - где фото с парнями в соблазнительных позах? А потом понимаешь, да сдались они... один фиг, кроме мужа никто соблазнительным больше не кажется.
Лет 40, если не больше, назад мировые модные дома заключили негласное соглашение брать в качестве моделей тех, кого во времена моего детства называли "ни sisьки, ни pisьки и ж... с кулачок.Целью соглашения было то, что под каждую модель не нужно перешивать одежду. И вот за эти 40 лет выработались нынешние вкусы, когда самыми красивыми считаются вешалки и велосипеды, что вообще-то противоречит природе женщины. Никто не говорить что должны свисать груди, живот и бока, но и гордиться торчащими рёбрами не стоит. Это не красота, а анорексия.
Либо торжество фотошопа, либо анерексички. Ну и кубики на животе у девчонок это БУУУЭЭЭЭЭЭЭЭ.........