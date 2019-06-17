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В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

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Горячая пора: очень стройные девушки на жарких пляжах

, ИА "Амител"
Отличный пресс никого не портит

Фото из открытых источников

Лето и купальный сезон уже начались, а что может быть лучшим украшением пляжа, если не прекрасные девушки?

Портал Amic.ru ранее публиковал подборку фотомоделей plus-size, которые очень гармонично смотрятся в купальниках и не уступают по своей красоте обладательницам куда более скромных форм.

Но, как известно, плоский животик и отличный пресс тоже никому не вредят!

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Читайте также в сюжете: Летний отдых-2018
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.06.2018 07:27
- гость -

Я буду долго гнать велосипед...

0  0
28.06.2018 07:36
- гость -

фууу... глистовые дистрофички

0  0
28.06.2018 07:52
гость

Охренительные девчонки

0  0
28.06.2018 07:56
- гость -

Амик, ну ведь можете же! Это же совсем другое дело, по сравнению со вчерашними "варениками". С удовольствием посмотрел. Вечером перед сном еще раз посмотрю.

0  0
28.06.2018 07:58
- гость -

Амик, ну ведь можете же! да пожалуйста, передернули и за работу

0  0
28.06.2018 08:12
Евгения

Достойная подборка. ОЧЕНЬ красиво!!!

0  0
28.06.2018 08:23
- гость -

28.06.2018 08:12
Евгения

Две трети девушек не мешало бы чуток подкормить))))

1  0
28.06.2018 08:32
Евгения

08.23 Уверена, что привлекательность этих дам ничуть не пострадает, даже если чуток подкормить)) Красотки

1  0
28.06.2018 08:44
- гость -

Девчонки красивые, но блин... худые такие( по 5 кило каждой! А о кости бедренные вперед них идут(

1  0
28.06.2018 09:04
Грантштейн

Гораздо привлекательнее, чем вчера.
Опять же, это на мой вкус.
Кто-то и по вчерашним может сохнет. Мне таких не понять, но они же существуют.
Одно "но": в представленной подборке сплошь интуристки)
Наших давайте)

0  0
28.06.2018 09:07
Я

Самое главное в девушке-это душа! ...и желательно 4-го размера!

0  0
28.06.2018 09:10
месный

афигительные девочки!!!! не то что вчера

0  0
28.06.2018 09:20
Я

Наших давайте)
и желательно с нашего пляжа!

0  0
28.06.2018 09:23
- гость -

ну нету у нас таких

0  0
28.06.2018 09:24
- гость -


28.06.2018 09:20
Я


Если с нашего пляжа делать фото, то даже вчерашние будут как королевы красоты.

0  0
28.06.2018 09:24
Злая гостья

А мне больше дядька понравился. Ну, тот, в полосатом купальнике.

0  0
28.06.2018 09:27
- гость -

28.06.2018 09:04
Грантштейн

Лорку захотел?

0  0
28.06.2018 09:28
- гость -

28.06.2018 09:27
- гость -

постоянно желает))

0  0
28.06.2018 09:33
- гость -

28.06.2018 09:24
Злая гостья

Мне тоже! Классный!! )))

0  0
28.06.2018 09:55
- гость -

Не может быть у анорексички 2-го и даже 1-го размера. Так что да здравствует силикон(ну или поролон). А вообще-то как нужно было в течение 30 лет промывать мозги и навязывать неестественные стандарты чтобы народ начал восхищаться вешалками.

1  0
28.06.2018 09:58
ГОСТЬ

голимый бухенвальд!
НО : У каждого свой вкус, сказал индус снимая с ствола обезьяну!!!!!

1  0
28.06.2018 10:03
Грантштейн

28.06.2018 09:27
- гость -
Лорка...
Название как-то не очень.

28.06.2018 09:55
- гость -
Современные импланты на ощупь очень даже.

28.06.2018 09:58
ГОСТЬ
На эту тему есть одно высказывание:
Вчера с женой ездил в женскую консультацию. Насмотрелся...
Кого только не ...

0  0
28.06.2018 10:10
- гость -

Название как-то не очень.

а у тебя выбора нету.

0  0
28.06.2018 10:16
гость

Худые коровы - ещё не газели .

1  0
28.06.2018 10:24
Пацифист

есть, конечно, чрезмерно худые, но в основном - огонь! Хейтеры пошли заедать зависть пироженками

1  0
28.06.2018 10:24
- гость -

газель весит 120 кг
лань 110

0  0
28.06.2018 10:26
- гость -

тьфу
Средняя самка лани весит 120
Газель 80-110

0  0
28.06.2018 10:27
- гость -

Средняя самка лани весит 120
Газель 80-110

И что? Все равно они намного грациознее коров. Про то, что легче даже не говорю.

0  0
28.06.2018 10:29
phate

Амик, ну вот что-то из крайности в крайность прямо...

0  0
28.06.2018 10:29
- гость -

зато с коровы пользы больше
как и с самок женщин не скилетнообразных

0  0
28.06.2018 10:30
- гость -

Амик, ну вот что-то из крайности в крайность прямо...
зато больше нечего будет постить все показали

0  0
28.06.2018 10:32
- гость -

зато с коровы пользы больше
как и с самок женщин не скилетнообразных

Про коров в целом согласен. А какая с вас "коровоподобных" польза? В общественном транспорте два места занять можете одномоментно? Сомнительная польза конечно. А еще?

0  0
28.06.2018 10:35
- гость -

А какая с вас а я то тут при чем? я ваще на ТО никогда не езжу и вожу себя в весе от 60 до 70 кг (+- от времени года) на машине

0  0
28.06.2018 10:36
- гость -

у коров красивые глаза и большое вымя

0  0
28.06.2018 10:36
Грантштейн

28.06.2018 10:26
- гость -
Если женщина весит 100 кг, то Бог думает, что она уже нашла свою половинку, и никого ей не посылает.

0  0
28.06.2018 10:39
- гость -

БОг))) посылает)))) он еще и верующий бггг

0  0
28.06.2018 10:39
- гость -

а я то тут при чем? я ваще на ТО никогда не езжу и вожу себя в весе от 60 до 70 кг (+- от времени года) на машине

Ложь это конечно не смертный грех, но все же грех. Ну да ладно. О ней вы со Св.Петром объясняться будете. Повторю свой вопрос. Какая польза от "коровоподобных" женщин?

0  0
28.06.2018 10:40
Ируся

а что вчера было? Не видела. А девчонки-прикольные,да.....

0  0
28.06.2018 10:49
Грантштейн

28.06.2018 10:39
- гость -
ВЫ по этой фразе составиле мнение о моей религиозности?
А вы не в курсе, что это просто расхожая шутка?

Тогда вот вам еще:
Полгода без секса - это не мужики-козлы, это повод похудеть.

0  0
28.06.2018 10:57
- гость -

а что вчера было? инь и янь

0  0
28.06.2018 10:58
- гость -

Ложь это конечно не смертный грех, но все же грех. грех хаять всех вокруг

0  0
28.06.2018 11:02
- гость -

Кому вы нужны, хаять вас. Живете наверное нехаяная.. На вопрос, "Какая польза от "коровоподобных" женщин?" , мне хоть хаяная, хоть нехаяная "коровоподная" ответит?

0  0
28.06.2018 11:03
- гость -

подожду статью про мужиков на пляже

0  0
28.06.2018 11:03
- гость -

Кому вы нужны так же как и вам

0  0
28.06.2018 11:05
- гость -

так же как и вам

Что?

0  0
28.06.2018 11:06
- гость -

28.06.2018 11:03
- гость -

Тоже хочу посмотреть наших аполлонов!!!!! Девушки то жирные, то худые, а мужики с пивными висящими животами красавчики!

1  0
28.06.2018 11:10
- гость -

вы задолбали общяться
аполлонов постите уже

0  0
28.06.2018 11:54
Михаил Галустян

"Фуу стремные они какие то"

0  0
28.06.2018 14:11
Пацифист

мужички, мужички, спереди пивные рюкзачкииииии,
на триконах коленочки весят, от дивана не оторван заааад..

0  0
28.06.2018 17:03
не козел

некоторые просто набор костей, фу

0  0
28.06.2018 17:12
- гость -

Ну прямо праздник какой-то! (Праздник дистрофии))

1  0
28.06.2018 22:08
равноправие

Мужчины, а вы женщин воспринимаете только как объект сексуального желания? Требую аналогичные подборки от Амика с голыми мужчинами!

0  0
29.06.2018 01:07
- гость -

Мужчины, а вы женщин воспринимаете только как объект сексуального желания? Требую аналогичные подборки от Амика с голыми мужчинами!
-----------------
А оно вам надо? Иногда вот подумаешь, нужно равноправие - где фото с парнями в соблазнительных позах? А потом понимаешь, да сдались они... один фиг, кроме мужа никто соблазнительным больше не кажется.

0  0
29.06.2018 10:12
- гость -

Лет 40, если не больше, назад мировые модные дома заключили негласное соглашение брать в качестве моделей тех, кого во времена моего детства называли "ни sisьки, ни pisьки и ж... с кулачок.Целью соглашения было то, что под каждую модель не нужно перешивать одежду. И вот за эти 40 лет выработались нынешние вкусы, когда самыми красивыми считаются вешалки и велосипеды, что вообще-то противоречит природе женщины. Никто не говорить что должны свисать груди, живот и бока, но и гордиться торчащими рёбрами не стоит. Это не красота, а анорексия.

1  0
17.06.2019 08:24
- гость -

Либо торжество фотошопа, либо анерексички. Ну и кубики на животе у девчонок это БУУУЭЭЭЭЭЭЭЭ.........

0  0
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