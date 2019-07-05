Фото: trendymen.ru, madeincccp.net
Привычные нам купальники не сразу завоевали любовь народа. Для презентации первого бикини, которая прошла 5 июля 1946 года, его изобретателю Луи Реару пришлось нанимать стриптизершу, потому что все модели отказывались от столь вызывающего наряда.
Помогли купальнику войти в моду популярные актрисы 50-х годов Брижит Бардо и Мэрилин Монро.
Комментарии
Какие неприятные, даже отталкивающие тела. Втянутые жирные животы, огромные пироги..как могли наши отцы? бррр
ну вы видно с моделями живете)
Ну вот только проститутки раньше могли носить такое, теперь мораль сравнялась.
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Полицейский выписывает штраф женщине за ношение бикини на пляже в Римини, Италия (1957 год)
этому Лую и в страшном сне не могло привидеться, что в 21 веке в моде будут бомжовые лохмотья - рваные джинсы когда уже рваные купальники в моду войдут? хотя с прозрачными окошками уже были...