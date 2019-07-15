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Немецкая актриса и фотомодель Дайан Крюгер, снискавшая славу в Голливуде, отмечает 15 июля свой 43-й день рождения.

Эта артистка получила мировую известность, снявшись в таких фильмах, как "Троя", "Господин Никто", "Одержимость", "Счастливого Рождества", "Бесславные ублюдки".

А еще Дайан – очень красивая женщина. Вот, собственно, доказательства этого тезиса.