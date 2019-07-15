Фото из открытых источников
Немецкая актриса и фотомодель Дайан Крюгер, снискавшая славу в Голливуде, отмечает 15 июля свой 43-й день рождения.
Эта артистка получила мировую известность, снявшись в таких фильмах, как "Троя", "Господин Никто", "Одержимость", "Счастливого Рождества", "Бесславные ублюдки".
А еще Дайан – очень красивая женщина. Вот, собственно, доказательства этого тезиса.
Комментарии
Тема сисег не раскрыта
15.07.2018 09:30
- гость -А что ты сделал для того что бы раскрыть эту тему? Иди учи немецкий и к Гансам и Густавам лети, там найдешь и на чистом немецком с русской смекалкой раскроешь не только свою тему но и смотришь поболее