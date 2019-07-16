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16 июля 1909 года инженером-конструктором Августом Хорьхом была основана компания Audi. Изначально у Хорьха была автомобильная компания Horch & Company в 1899 году, но из-за неудачных разработок компаньоны выгнали его. Тогда инженер создал свою компанию и назвал её "Ауди" (латинский перевод слова Horch).

29 июня 1932-го заводы Audi, Horch, Wanderer и DKW объединились в Auto Union AG. Его логотипом стали те самые четыре кольца.

В 1964 году Audi вошла в состав автомобильного концерна Volkswagen. В 1968-м компания выпустила легендарную модель Audi 100 и знаменитую Audi Quattro. Последняя в 1980 году получила спортивный профиль и полный привод, что стало новой вехой в развитии автомобильного производства в Германии. Концепция полного привода из Audi Quattro используется в автомобилях Audi по сегодняшний день.