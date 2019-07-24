Фото из открытых источников

Блистательной Дженнифер Лопес в среду, 24 июля, исполняется 50 лет!

Певица, актриса, танцовщица, модельер, продюсер и просто умница – выражение "талантливый человек талантлив во всем" точно про Дженнифер.

В день рождения Лопес предлагаем подборку фотографий этой великолепной американки с горячими пуэрториканскими корнями.