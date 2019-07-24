Фото из открытых источников
Блистательной Дженнифер Лопес в среду, 24 июля, исполняется 50 лет!
Певица, актриса, танцовщица, модельер, продюсер и просто умница – выражение "талантливый человек талантлив во всем" точно про Дженнифер.
В день рождения Лопес предлагаем подборку фотографий этой великолепной американки с горячими пуэрториканскими корнями.
Комментарии
Столько у ней красавцев было, а забеременнела только от страшненького.
То же самое, ни какой мимики, мертвое лицо, всего две фотографии с улыбкой, хотя мимикой можно столько эмоций выразить
Говорят, для женщин чем страшнее тем лучше... Наверное это правда, ведь на многих картинках девушек обнимает (или лучше сказать хватает) чудовище, а она от этого балдеет.
24.07.2018 10:32
- гость -
Аленький цветочек вспомнили?
И его тоже можно.
А пятая точка то на лимон уже не тянет, не та уже джейло.
хороший был попес у Лопес. а свежих фотографий нет?