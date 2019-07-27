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День работника торговли отмечается в последнюю субботу июля в России. Дата праздника установлена Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года № 459 "О Дне работника торговли".
А День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства отмечался в Советском Союзе с 1966 года. То, что тогда было обыденностью, для молодого поколения сейчас кажется дикостью: пустые прилавки, небогатый выбор, очереди.
Комментарии
Разве не в последнее аоскресенье и совпадал с днем Военно-морского флота? Все мирные профессиональные праздники по воскресеньям.
хорошая подборка, сейчас очередей нет.
Баночки с черной икрой заваленные курами-гриль, и осетрина, это что пустые прилавки? "Ельцинскую "пору за Советский Союз выдавать, тоже немного ума надо.
Зайдите в любую мариюра, там из десяти касс работают в лучшем случае две, и всегда очередь