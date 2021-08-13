Фото из сети Интернет
Как самые, казалось бы, обычные фотографии могут наводить ужас? Просто сфотографируйтесь в ХIХ веке.
С пятницей, 13-го, друзья!
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Фото из сети Интернет
Как самые, казалось бы, обычные фотографии могут наводить ужас? Просто сфотографируйтесь в ХIХ веке.
С пятницей, 13-го, друзья!
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Комментарии
Солдаты в очках со слуховыми рожками чем вдруг пугают трепетную лань- художественного редактора этого сайта? Это, вообще-то амуниция для дальнего обнаружения вражеских аэропланов!
Митяй, какие аэропланы в 19 веке?
13.08.2021 09:24
- гость -
***
Ты настолько туп, что веришь всему написанному? Или ты видел оригинал фотографии, на котором есть оттиск фотоателье и с датой? А между тем, на фото изображены именно они, "слухачи"
Для тупых и ленивых, гуглим по фразе:
"6. И снова — аудиолокаторы самолетов, индивидуальные, 1917 год"