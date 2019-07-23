Фото: instagram.com/insta_repeat
27-летняя художница с Аляски создала в Instagram специальный аккаунт, в котором собирает однотипные Travel-фотографии. Так девушка высмеивает "оригинальность" путешественников, в основном известных блогеров. По словам художницы, сделать красивое фото несложно, намного важнее сохранить неповторимость снимка.
Комментарии
Нормальные фото, пусть и однотипные. Что тут высмеяно не понятно.
Оборжаться
сама по себе каждая фотография не плоха, но вместе вызывают улыбку)
ИЗ Аляски... ИЗ... Как по мне, смеяться надо не над фотографиями, увы.
Аляска - это еще и штат США, ИЗ штата. Так что выкуси, "умник"
31.07.2018 14:04
- гость -
И? Вы хотите сказать, что в этих случаях будут употребляться разные предлоги? Ню-ню. Видимо, такой же и статью писал.
Гостю 15.07. Успокойся уже и сопли вытри, признай свое поражение
31.07.2018 15:23
Ната
Ты не Ната, ты Эллочка.
не смешно. хорошие фотографии. замечательная природа.
Фото каждый делает для себя, на память. А высмеивать чужую память может только не очень умный человек.