Фото: instagram.com/insta_repeat

27-летняя художница с Аляски создала в Instagram специальный аккаунт, в котором собирает однотипные Travel-фотографии. Так девушка высмеивает "оригинальность" путешественников, в основном известных блогеров. По словам художницы, сделать красивое фото несложно, намного важнее сохранить неповторимость снимка.