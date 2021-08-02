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День воздушно-десантных войск отмечают в России в понедельник, 2 августа. Этот праздник в нашей стране уже давно имеет свою специфику и всегда вызывает живой интерес у граждан, которые никогда не имели никакого отношения к "Войскам дяди Васи".

А ещё на улицах в этот день все мы привыкли видеть не только статных десантников, но и их подруг. В День ВДВ предлагаем подборку дам, облачённых в голубые береты и тельняшки.