Фото из открытых источников
День воздушно-десантных войск отмечают в России в понедельник, 2 августа. Этот праздник в нашей стране уже давно имеет свою специфику и всегда вызывает живой интерес у граждан, которые никогда не имели никакого отношения к "Войскам дяди Васи".
А ещё на улицах в этот день все мы привыкли видеть не только статных десантников, но и их подруг. В День ВДВ предлагаем подборку дам, облачённых в голубые береты и тельняшки.
Комментарии
кто им разрешил одевать биреты, хорошо хоть не краповые.
А вот Катьку Климову публиковать не стоило.Она все таки актриса.
Миледи медленно опустила с левого плеча платье, обнажив татуировку "ВДВ". Тут-то Д"Артаньян и очканул
восторгов эти девушки явно не вызывают
У либерастов-то,понятно,несколько иные чувства.
3.08.2018 17:32
- гость -
Хто тибе буквы разришыл писать - "биреты"
Согласен с оратором из 2018 года: им не биретки, а пилотки положены)
На девушках отлично смотрятся платья и женские головные уборы. Вся эта милитаристская символика ни к чему.
то 09:46
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С вами таки далеко не все согласятся.
Красоту ничто не портит, а девушки в России самые красивые, факт известный.
ни что так не украшает девушку, как хиджаб